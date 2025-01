Célébration des 20 ans du 3ème pont de Cotonou : L’axe Bénin-Allemagne renforcé

Photo : DR

Le 27 janvier 2025, la ville de Cotonou a accueilli la commémoration du 20ᵉ anniversaire du pont Konrad Adenauer, un ouvrage emblématique qui continue de jouer un rôle clé dans la fluidité des déplacements et le développement économique de la région. Cet événement, organisé sous l’égide de l’Ambassade d’Allemagne, a connu la présence du maire de Cotonou, Luc Atrokpo, de l’ambassadeur allemand, Dr Stefan Buchwald, et de la directrice de la Banque allemande de développement KfW, Stephanie Kürsten-Camara.

Une infrastructure historique et stratégique

Le pont Konrad Adenauer, couramment appelé « Troisième Pont », a été inauguré le 10 décembre 2004 par l’ancien président allemand Horst Köhler et le président béninois d’alors, Mathieu Kérékou. Cet ouvrage, long de 360 mètres, large de 22,5 mètres et haut de 50 mètres, a été financé à plus de 91 % par le gouvernement allemand à travers la banque KfW. Conçu par l’architecte allemand Gunther Poppe et construit par l’entreprise DYWIDAG, il représente un exemple concret de l’ingénierie allemande. Lors de son intervention, Dr Stefan Buchwald a rappelé l’importance historique et symbolique de ce pont : « Ce pont incarne l’amitié entre nos deux nations et le succès de notre coopération. Il a facilité les échanges économiques et culturels tout en réduisant les embouteillages à Cotonou. »

L’héritage de Konrad Adenauer

Le pont porte le nom de Konrad Adenauer, premier chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1949-1963), considéré comme le père de l’Allemagne moderne. Luc Atrokpo a salué cet hommage, rappelant que Konrad Adenauer a joué un rôle clé dans la construction de la démocratie allemande et la fondation de l’Union européenne. « Ce pont ne se limite pas à sa structure imposante ; il symbolise également la vision politique et l’engagement pour la démocratie et la coopération internationale, incarnés par Adenauer », a déclaré le maire.

Une coopération renouvelée

Stephanie Kürsten-Camara, directrice de la KfW, a souligné que cette célébration reflète la solidité des relations entre le Bénin et l’Allemagne. Elle a également annoncé que des projets supplémentaires, tels que la réhabilitation du pont historique de Cotonou par l’entreprise allemande Julius Berger, viendront renforcer ce partenariat. Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler les cinq éléments clés qui lient le pont à l’Allemagne : son financement, sa conception, sa construction, son inauguration conjointe par des chefs d’État, et son nom emblématique.

Les trois intervenants ont unanimement insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération pour bâtir un avenir prospère et inclusif. Le pont Konrad Adenauer reste, 20 ans après son inauguration, un pilier de la mobilité et un symbole vibrant des relations entre le Bénin et l’Allemagne.