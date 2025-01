Ces 5 pays sont considérés comme les plus dangereux au monde

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Alors que 5,2 milliards de voyageurs aériens sont attendus en 2025 d’après l’Association internationale du transport aérien, International SOS publie un avertissement concernant plusieurs pays à haut risque. Cette liste met en garde contre des destinations où la sécurité des voyageurs est compromise par des conflits armés, des épidémies et des événements climatiques extrêmes.

En première ligne des pays à éviter, la Somalie cumule pauvreté extrême, menace terroriste avec la résurgence de l’État islamique et crise sanitaire liée au choléra. L’Ukraine reste également une zone à risque majeur, avec près d’un cinquième de son territoire sous contrôle russe et un conflit qui pourrait connaître de nouveaux développements suite à l’élection de Donald Trump. D’ailleurs, le président américain a d’ores et déjà annoncé son intention de rencontrer son homologue russe pour évoquer le sujet prochainement et mettre un terme au conflit, le plus rapidement possible.

Quels sont les pays à éviter absolument ?

Le Soudan s’enfonce dans une guerre civile dévastatrice entre forces rivales, provoquant une crise humanitaire sans précédent. Parallèlement, la République centrafricaine, malgré ses ressources naturelles abondantes, est devenue un terrain d’influence russe via le groupe Wagner, conduisant à une détérioration significative des conditions sécuritaires.

L’Iran traverse une période particulièrement instable depuis la disparition tragique de son président dans un accident d’hélicoptère, confronté à des tensions internationales croissantes et une situation intérieure préoccupante, marquée notamment par la répression et les difficultés économiques. De fait, le pays se trouve en cinquième position de ce classement.

Perspectives d’avenir compromises

Face à cet enchevêtrement de crises – conflits armés, instabilité politique chronique et catastrophes humanitaires – ces cinq pays représentent des zones à haut risque pour les voyageurs en 2025. Malgré leur patrimoine culturel et naturel remarquable, la prudence impose d’éviter ces destinations jusqu’à une amélioration significative de leur situation.