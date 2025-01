Crédits en Afrique : une décision majeure annoncée dans ce pays

Lagos - Nigeria (DR)

Le gouvernement nigérian, sous la direction du président Bola Tinubu, prépare une réforme ambitieuse visant à pallier les lacunes du système financier et à stimuler l’économie nationale. À partir de mai 2025, une nouvelle entité, la Société nationale de garantie de crédit (NCGC), sera opérationnelle. Son rôle : élargir l’accès au crédit pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises.

Lancée pour répondre à un problème structurel, cette initiative vise à combler le déficit de financement qui freine le développement économique. Les PME, pourtant essentielles à l’économie nigériane en contribuant à hauteur de 48 % du PIB et en employant 90 % de la population active, peinent à obtenir des financements adéquats. Moins de 1 % des prêts bancaires leur sont actuellement accordés, un chiffre largement insuffisant face à un besoin estimé à 160 milliards $, selon la Banque africaine de développement (BAD).

La NCGC repose sur un partenariat stratégique entre les institutions publiques, privées et internationales. Des organismes comme la Banque d’industrie, la Nigerian Sovereign Investment Agency et la Nigerian Consumer Credit Corporation travailleront de concert avec des acteurs du secteur privé et des organisations multilatérales. L’objectif est de mettre en place des mécanismes de partage des risques, incitant ainsi les banques à accorder davantage de crédits à des groupes souvent marginalisés, tels que les femmes et les jeunes entrepreneurs.

En complément, la NCGC prévoit d’instaurer une plus grande confiance dans le système financier nigérian. « Cette structure contribuera à élargir l’accès aux services financiers et à soutenir les secteurs clés de notre économie, tout en améliorant les conditions de vie de notre population », a affirmé le président Tinubu lors d’une allocution à Abuja.

Selon une étude menée en 2020 par Enhancing Financial Innovation and Access (EFInA), 37 % des Nigérians adultes restent exclus des services financiers. La NCGC, en renforçant les capacités des banques à financer les projets locaux, s’inscrit dans une démarche de réduction des inégalités économiques.

Ce projet fait suite à des initiatives déjà mises en œuvre, telles que la création de la Nigerian Consumer Credit Corporation il y a huit mois. Initialement destinée à améliorer l’accès au crédit des fonctionnaires fédéraux, cette structure a progressivement élargi ses services à l’ensemble de la population.