Décès de la doyenne des championnes olympiques Agnes Keleti

Photo Sipa/Laszlo Balogh

Les Jeux Olympiques ont été le théâtre d’exploits mémorables qui ont marqué l’histoire du sport mondial. Ce jeudi 2 janvier 2025, le monde a perdu Agnes Keleti, la doyenne des champions olympiques. À l’âge de 103 ans, cette légende hongroise, quintuple médaillée d’or, s’est éteinte dans un hôpital de Budapest, laissant derrière elle un héritage exceptionnel.

Agnes Keleti, née le 9 janvier 1921 à Budapest sous le nom d’Agnes Klein, a incarné la résilience et le courage tout au long de sa vie. Issue d’une famille juive, elle a connu l’horreur de la Shoah. Privée de compétition dès 1939 en raison de ses origines, elle a échappé à la déportation en usurpant une identité chrétienne et en sacrifiant tous ses biens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’entraînait secrètement, malgré les risques, sur les rives du Danube. La tragédie a frappé sa famille : son père et plusieurs proches furent déportés et assassinés à Auschwitz, tandis que sa mère et sa sœur survécurent grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg.

Ce n’est qu’après ses 30 ans qu’Agnes Keleti a atteint la consécration olympique, remportant cinq médailles d’or lors des Jeux de Helsinki (1952) et Melbourne (1956), à une époque où la Hongrie vivait sous le joug soviétique. Elle déclarait en 2016 : « J’ai fait du sport, non pas parce que cela me faisait du bien, mais pour voir le monde. » Une affirmation qui reflète sa quête d’émancipation et de découverte dans un contexte géopolitique tendu.

Après les Jeux de Melbourne, marqués par l’échec du soulèvement antisoviétique en Hongrie, Keleti a choisi de ne pas rentrer dans son pays natal, s’exilant en Israël où elle a poursuivi sa carrière et sa vie jusqu’à son retour définitif en Hongrie en 2015. Son parcours atypique et son talent incontestable lui ont valu un total de dix médailles olympiques, faisant d’elle une icône incontestée du sport mondial.

Le décès d’Agnes Keleti, survenu après une hospitalisation pour une pneumonie, marque la fin d’une vie aussi exceptionnelle que marquée par les épreuves. Elle restera dans les mémoires non seulement comme une championne aux multiples victoires, mais également comme une femme ayant triomphé des adversités pour inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire olympique.