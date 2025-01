Des visites sous conditions : nouvelle règlementation dans les prisons béninoises

Photo d'illustration

Le décret n° 2024-1153 du 9 octobre 2024, signé par le Président Patrice Talon et plusieurs membres du gouvernement, marque un tournant dans l’organisation des établissements pénitentiaires au Bénin. Parmi les mesures phares, l’introduction d’un cadre strict pour les visites aux détenus suscite des réactions diverses et relance les débats sur la gestion carcérale.

Désormais, les visites seront encadrées par des règles précises afin d’assurer un équilibre entre les impératifs de sécurité, le respect des droits des détenus et les objectifs de réinsertion sociale. Les visiteurs devront se soumettre à un processus de vérification renforcé, incluant une identification rigoureuse et un contrôle approfondi. De plus, seules les personnes ayant une autorisation préalable pourront accéder aux établissements pénitentiaires.

Les plages horaires des visites ont également été redéfinies pour mieux s’adapter aux exigences opérationnelles des établissements. Les rencontres seront surveillées et, dans certains cas, organisées dans des espaces spécialement aménagés pour limiter les risques de transmission d’objets interdits ou de communication non autorisée. Cette réforme, selon les autorités, vise à renforcer la sécurité tout en permettant aux détenus de maintenir des liens sociaux essentiels à leur réhabilitation. Cette nouvelle réglementation intervient dans un contexte où, plusieurs cas de tentatives d’évasion ont été enregistrés au cours de ces derniers mois dans les établissements pénitentiaires du Bénin.