Deux avions russes interceptés par des avions de combat français

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

Les tensions militaires en Europe de l’Est perdurent depuis février 2022, créant une situation complexe aux frontières orientales de l’OTAN. Cette dynamique géopolitique a entraîné une adaptation des dispositifs de surveillance aérienne, particulièrement dans la région baltique où la proximité des forces en présence nécessite une vigilance constante pour prévenir tout incident.

Une intervention coordonnée face à des appareils suspects

Le 21 janvier, une opération conjointe franco-italienne a mobilisé des chasseurs Rafale et Eurofighter pour intercepter deux appareils russes évoluant au-dessus de la mer Baltique. Ces aéronefs, un avion de transport Il-76MD-90A et un avion de reconnaissance Il-20M Coot-A, ne respectaient pas les protocoles aériens internationaux. Les forces de l’OTAN ont donc déployé leurs intercepteurs pour identifier et escorter ces appareils tout au long de leur passage dans la zone.

Les moyens techniques déployés

L’Il-20M présent lors de cette intervention dispose d’équipements spécialisés pour la collecte de données. Cet appareil, dérivé de l’Il-18D, comprend un radar à visée latérale Igla, des antennes Kvadrat-2 et Vishnya, ainsi que des systèmes optiques A-87P. Six opérateurs travaillent à bord pour gérer ces différents équipements qui permettent l’acquisition de données techniques et de communications.

L’organisation de la surveillance aérienne

La surveillance aérienne en mer Baltique implique plusieurs pays. Les États baltes bénéficient depuis 2004 d’une protection assurée par rotation par différents membres de l’OTAN. La France participe actuellement à cette mission avec quatre Rafale B des escadrons Gascogne et La Fayette. Ces unités, qui accomplissent habituellement d’autres types de missions, sont équipées pour cette mission de missiles air-air MICA à guidage infrarouge et radar. Cette interception s’ajoute à d’autres activités aériennes récentes dans la région, notamment les vols d’un Atlantique 2 français et les missions d’un avion Vador près de Kaliningrad.