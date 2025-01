Divinité Tohossou au Bénin: Le Vodoun des enfants mal nés, pilier de la prospérité et de l’équilibre

Photo : Brunot Mignot

Dans l’univers mystique et foisonnant du vodoun béninois, certaines divinités incarnent des forces symboliques puissantes et complexes. Parmi elles, Tohossou occupe une place singulière. Représentation des enfants dits « mal nés« , c’est-à-dire des enfants malformés ou souffrant de handicaps à la naissance, ou parfois des enfants avortés ou victimes de fausses couches, Tohossou incarne des valeurs profondes de prospérité, d’équilibre et de spiritualité. Il met en lumière la manière dont le Vodoun perçoit et transforme les vulnérabilités humaines en forces sacrées.

Dans la tradition béninoise, les « enfants mal nés » ou présentant des malformations physiques sont perçus comme des manifestations divines. Ils ne sont pas considérés comme des êtres ordinaires, mais comme des réincarnations d’entités surnaturelles ou des envoyés des dieux. Ces enfants sont dits « Tohossou » et sont associés à la divinité éponyme. Il arrive aussi quelques fois, qu’un enfant avorté ou perdu par fausse couche devienne Tohossou.

Tohossou est considéré comme un esprit protecteur, veillant à la stabilité du monde. La croyance veut que ces enfants soient porteurs d’une énergie divine particulière, capable de favoriser la prospérité, d’apporter des bénédictions et de restaurer l’harmonie dans la communauté, mais aussi de constituer des blocage sur le chemin de la prospérité, tant qu’on n’a pas reconnu et ériger leur autel. Ainsi, leur arrivée dans une famille est à la fois un défi et une bénédiction sacrée.

Rituels et cultes dédiés à Tohossou

Les rituels liés à Tohossou sont empreints de respect et de vénération. Lorsque la naissance d’un enfant malformé survient, ou qu’une femme fait une fausse couche ou avorte, la famille consulte généralement le Fâ pour comprendre la signification spirituelle de cet événement. Des cérémonies spécifiques sont organisées pour consacrer l’enfant en tant que Tohossou. Ces rituels incluent des offrandes, des chants et des danses, accompagnés de prières pour assurer la prospérité de la famille et de la communauté, mais surtout le retrait de Tohossou de son milieu aquatique pour un autel bien consacré. En effet, Tohossou signifie littéralement « roi des eaux ». Selon la légende, « les enfants dits Tohossou, quand ils échappent à leurs parents, (en entier ou en partie), ils se retrouvent dans la rivière et en deviennent le roi, perturbant du coup toute action autour de cette rivière et autour de la famille dont ils sont issus. Il faut alors apaiser leur esprit en les retirant de cette rivière pour leur ériger un autel, lieu de vénération et de communion. C’est ce qu’on appelle en fon Tohossou yi sin tô », nous apprend Dah Kanlinfinnon, chef traditionnel et vodounon dans la commune de Tori-Bossito. Les enfants Tohossou bénéficient d’un traitement particulier. Leur existence devient un point central de la vie spirituelle de leur entourage, et leur bien-être est étroitement surveillé.

Un symbole d’acceptation et d’intégration

Loin de rejeter ou de stigmatiser la différence, le culte de Tohossou valorise l’idée que chaque être, quelle que soit sa condition, a un rôle essentiel à jouer dans l’ordre cosmique. Cette vision contraste fortement avec les perceptions négatives que l’on retrouve parfois ailleurs face aux handicaps ou aux malformations. Au Bénin, les enfants Tohossou rappellent que la diversité humaine est une richesse et que l’équilibre du monde dépend de l’intégration de toutes ses composantes.

Mieux, il décourage le phénomène de l’interruption volontaire des grossesses sans fondement véritable et oblige les parents à considérer la dimension spirituelle de tout enfants donct ils sont géniteurs. Le culte de Tohossou rappelle l’importance de préserver les valeurs culturelles et spirituelles ancestrales. Au-delà de sa dimension religieuse, cette divinité symbolise une philosophie de vie profondément inclusive et résiliente. Elle enseigne que, même dans l’adversité ou l’inconnu, il y a une possibilité de croissance, de prospérité et d’harmonie.

En honorant Tohossou, le Bénin célèbre non seulement ses racines spirituelles, mais aussi sa capacité à transformer les défis en opportunités, et à voir dans chaque être humain une contribution sacrée à l’équilibre du monde. Cependant, le culte de Tohossou doit faire face à des défis croissants dans un monde en mutation. La modernisation, l’expansion des religions importées et les progrès médicaux qui permettent de mieux comprendre les causes des malformations congénitales viennent parfois perturber l’interprétation spirituelle traditionnelle.

Malgré ces évolutions, beaucoup de familles béninoises continuent de vénérer Tohossou comme une force essentielle dans leur existence.