Affaire des douaniers d’Hillacondji au Bénin : la Criet prononce la relaxe

Des douaniers béninois (ph d'illustration)

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tranché. Ce lundi 14 avril 2025, la juridiction spéciale a relaxé l’ancien chef de brigade du poste de douane d’Hillacondji ainsi que trois autres agents impliqués dans une affaire d’abus de fonction.

Au terme de plusieurs mois de procédure, le juge a décidé de libérer purement et simplement le chef de brigade et son secrétaire en chef, tous deux placés sous mandat de dépôt. Quant à l’adjoint du chef de brigade et un quatrième douanier, convoqués à plusieurs reprises sans être incarcérés, ils ont bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute.

Cette décision s’inscrit dans la ligne des réquisitions du ministère public. Lors de l’audience du 31 mars dernier, le premier substitut du procureur spécial avait estimé que les éléments avancés ne suffisaient pas à établir la culpabilité des mis en cause. Aucune preuve jugée déterminante n’a été apportée au dossier, a-t-il souligné devant le tribunal.

Les quatre fonctionnaires des douanes étaient poursuivis pour n’avoir pas assuré le contrôle effectif d’un camion transportant des tissus, au poste frontalier d’Hillacondji. D’après les faits présentés à la Cour, le véhicule transportait environ 630 balles de tissu, mais seulement 49 ont été déclarées lors du passage en douane. Ce manquement présumé leur avait valu des poursuites pour abus de fonction.

Finalement, la CRIET a jugé que les charges retenues ne permettaient pas de condamner les agents. Leur innocence a donc été reconnue, mettant un terme à cette affaire qui avait suscité de nombreuses interrogations sur les pratiques douanières à la frontière sud du Bénin.