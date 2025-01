Drones au Maghreb: le groupe turc Baykar s’installe dans ce pays

Drone turc bayraktar tb2 (Photo Wikipedia)

Le drone de combat Bayraktar TB2, fleuron de l’industrie militaire turque, transforme progressivement le paysage sécuritaire africain. De l’Éthiopie au Niger, en passant par le Mali et le Burkina Faso, ces aéronefs sans pilote ont démontré leur efficacité opérationnelle et leur rapport coût-performance avantageux. Cette percée technologique turque, qui rivalise désormais avec les équipements occidentaux et chinois traditionnels, prend une nouvelle dimension avec l’implantation d’Atlas Defense au Maroc, une filiale du géant Baykar.

Une base industrielle stratégique

La création d’Atlas Defense à Rabat, dotée d’un capital de 2,5 millions de dirhams et détenue à parts égales par les frères Bayraktar, marque un tournant majeur dans la coopération militaro-industrielle turco-marocaine. Cette nouvelle entité pourrait transformer le Royaume en plateforme régionale de production de drones. Le Maroc bénéficie déjà d’une expertise aéronautique solide, avec la présence d’acteurs majeurs comme Boeing, Airbus et Safran, créant un environnement propice au développement d’une industrie de drones militaires.

Une montée en puissance technologique

Le choix du Maroc par Baykar dépasse le simple cadre commercial. Le Royaume exploite actuellement une vingtaine de Bayraktar TB2 équipés d’antennes satellitaires, particulièrement le long du mur de sécurité saharien. Ces drones, reconnus pour leur précision et leur autonomie, renforcent considérablement les capacités de surveillance et d’intervention des Forces armées royales. L’investissement marocain dans cette technologie atteint des sommes considérables, avec notamment une commande de 13 drones et quatre stations au sol pour 59 millions de dollars en 2022.

Des enjeux multidimensionnels

L’établissement d’Atlas Defense soulève des questions techniques et diplomatiques cruciales. La production locale de drones armés nécessite non seulement un transfert de technologie complexe mais aussi l’adaptation du cadre juridique marocain. Cette implantation modifie également l’équilibre géopolitique régional, où la Turquie affirme sa position face aux fournisseurs d’armement traditionnels comme les États-Unis, la France et la Russie. Le modèle pourrait suivre celui déjà expérimenté en Ukraine et en Azerbaïdjan, où Baykar a établi des partenariats industriels étroits.

Le Maroc renforce simultanément ses alliances militaires avec d’autres acteurs majeurs du secteur. L’entreprise israélienne BlueBird Aero Systems a démarré la construction d’une unité de production de drones sur le territoire marocain en 2024. Ce projet découle directement du protocole de coopération sécuritaire signé entre le Maroc et Israël en novembre 2021, lors de la visite historique de Benny Gantz. Cette usine, destinée à produire pour le marché local et l’export vers l’Afrique, consolide la position du Royaume comme hub industriel militaire émergent. Le développement parallèle des projets turcs et israéliens témoigne de la stratégie marocaine de diversification des partenariats technologiques et industriels.

L’arrivée prochaine des drones Bayraktar Akıncı au Maroc et la participation remarquée de Baykar au Salon aéronautique de Marrakech en novembre 2024 témoignent de l’ampleur des ambitions turques. Cette collaboration industrielle pourrait permettre au Maroc de devenir un exportateur régional de technologies militaires, tout en renforçant son autonomie stratégique dans un environnement sécuritaire complexe.