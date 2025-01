Elon Musk: un nouveau défi bientôt relevé? Plus que quelques heures

© SpaceX

Le septième vol test du Starship de SpaceX s’annonce comme une étape majeure dans le développement de cette mégafusée de 123 mètres de hauteur. Prévu pour lundi soir depuis le Texas, ce lancement revêt une importance particulière pour l’entreprise d’Elon Musk, la NASA ayant choisi cet engin pour ses futures missions lunaires dans le cadre du programme Artémis.

Cette nouvelle mission comporte plusieurs objectifs ambitieux, dont le déploiement inédit d’une charge utile. Dix-sept minutes après le décollage, le Starship devrait larguer dix faux satellites Starlink, permettant ainsi de tester les capacités de déploiement de la fusée. Un rallumage des moteurs Raptor du second étage est également prévu une fois dans l’espace.

Publicité

Des innovations technologiques majeures

La version 2.0 du Starship intègre des améliorations significatives, notamment au niveau des ailerons du second étage, repositionnés pour optimiser leur résistance thermique. Le système de propulsion a été perfectionné avec une augmentation de 25 % du volume des réservoirs de carburant, tandis que l’équipement technique a été modernisé avec un ordinateur de vol plus puissant et plus de 30 caméras embarquées.

SpaceX tentera également de récupérer le premier étage, le Super Heavy, grâce à des bras robotisés installés sur la rampe de lancement. Cette manœuvre complexe, réussie lors du cinquième vol, mais manquée au sixième, ne sera tentée que si les conditions sont optimales. Dans le cas contraire, le booster effectuera un amerrissage contrôlé dans le Golfe du Mexique.

L’expérimentation au cœur de la mission

Ce vol servira également de terrain d’expérimentation pour de nouvelles technologies, notamment au niveau du bouclier thermique. SpaceX teste différentes configurations de tuiles et de raccords, tout en évaluant le comportement de zones volontairement exposées. Ces essais, combinés à l’utilisation historique d’un moteur Raptor recyclé, marquent une étape cruciale vers l’objectif final : permettre au Starship d’atteindre la Lune et Mars.