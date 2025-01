Elon Musk: une cryptomonnaie explose après une de ses publications

photo : DR

Chaque geste d’Elon Musk sur les réseaux sociaux déclenche des réactions en chaîne sur les marchés financiers. De Tesla aux cryptomonnaies, le milliardaire a démontré sa capacité à transformer un simple tweet en or numérique. Ses interventions sur le réseau social X, anciennement Twitter, ont régulièrement propulsé la valeur du Bitcoin et du Dogecoin vers des sommets vertigineux, créant des opportunités comme des turbulences pour les investisseurs. Cette influence considérable sur les marchés des actifs numériques témoigne de son statut unique d’entrepreneur-influenceur capable de bouleverser l’économie digitale en quelques caractères.

Un pseudonyme aux multiples échos

Le 31 décembre, Elon Musk a modifié son pseudonyme sur X pour devenir « Kekius Maximus », provoquant une hausse spectaculaire de 1400% de la cryptomonnaie portant le même nom. Ce choix ne relève pas du hasard : il mélange une référence au film Gladiator et son personnage principal Maximus Decimus Meridius avec le terme « kek », utilisé dans certaines communautés en ligne comme équivalent de « lol ». Le milliardaire a renforcé cette transformation numérique en adoptant comme photo de profil une version gladiateur de Pepe la grenouille, un mème controversé que l’Anti-Defamation League a classé comme symbole de haine après l’élection de Donald Trump. Avant ce changement d’identité, Musk avait publié un message cryptique mentionnant « Kekius Maximus » et le jeu vidéo Path of Exile, alimentant les spéculations des investisseurs en cryptomonnaies.

Une influence grandissante dans la sphère politique

La proximité croissante entre Elon Musk et Donald Trump révèle une nouvelle dimension de l’influence du patron de Tesla et SpaceX. Sa nomination comme co-ministre chargé d’une commission sur l’efficacité gouvernementale lui confère un rôle stratégique dans la future administration. Cette commission, dont l’acronyme DOGE rappelle ironiquement le Dogecoin cher à Musk, aura pour mission d’identifier des réductions budgétaires fédérales. Le changement de pseudonyme sur X illustre la capacité du milliardaire à jongler entre provocation numérique et pouvoir politique, tout en maintenant son emprise sur les marchés financiers. Cette dernière manipulation des cours des cryptomonnaies démontre que l’entrepreneur conserve sa capacité à créer des mouvements de marché significatifs par de simples actions en ligne, même lorsqu’il endosse des responsabilités politiques majeures.