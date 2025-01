Énergie au Maghreb : 6 milliards $ pour booster ce secteur

Photo DR

La Tunisie s’affirme comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale. Après les engagements de TotalEnergies et Verbund en mai 2024, suivis par ACWA Power en juin et HDF Energy en juillet, c’est désormais le consortium H2 Global Energy, basé en Suisse, qui rejoint la dynamique. Ce dernier a signé avec le gouvernement tunisien un protocole d’accord pour le développement de l’hydrogène et de l’ammoniac verts, confirmant ainsi le potentiel stratégique du pays dans le domaine des énergies propres.

Le projet porté par H2 Global Energy représente un investissement de 6 milliards de dollars, un montant considérable qui consolide la position de la Tunisie comme un futur leader dans la production d’hydrogène et d’ammoniac verts. Ce partenariat marque une étape clé pour le pays, qui voit dans cette initiative un levier de croissance économique et un vecteur pour accélérer sa transition vers des sources d’énergie plus durables.

Yazan Alfaouri et Wissam Anastas, actionnaires du consortium, ont exprimé leur satisfaction et leur confiance dans la réussite du projet, soulignant la pertinence de la Tunisie comme terre d’opportunités énergétiques.

Waleed AlHallaj, directeur commercial de H2 Global Energy, a souligné l’importance stratégique de ce projet. Il reflète une vision alignée entre les acteurs privés et les autorités tunisiennes pour faire du pays un pilier de la production énergétique propre sur le continent africain et au-delà.

Au-delà de son rôle dans la lutte mondiale contre le changement climatique, ce projet promet de générer des emplois qualifiés, renforçant ainsi l’économie locale tout en attirant davantage d’investissements étrangers. Avec des ambitions claires et des ressources dédiées, la Tunisie pourrait devenir une plaque tournante pour les projets énergétiques innovants en Afrique du Nord.

Le développement de l’hydrogène et de l’ammoniac verts s’inscrit parfaitement dans les objectifs globaux de décarbonation et de croissance économique durable. Grâce à des partenariats stratégiques et des investissements de grande envergure, la Tunisie confirme sa capacité à se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine des énergies renouvelables.