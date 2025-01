Énergie en Afrique : augmentation de la capacité d’un barrage hydroélectrique

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Le Cameroun, à l’instar de nombreux pays africains, ne cesse d’enclencher divers mécanismes pour accroître sa production d’électricité. Pour satisfaire la demande en électricité de sa population, le pays d’Afrique Centrale mise sur le mix énergétique. En ce qui concerne, les sources d’énergies traditionnelles, de nombreuses infrastructures ont été construites et d’autres sont en cours de réalisation.

Le barrage de Nachtigal fait partie des infrastructures qui contribuent à la souveraineté énergétique du Cameroun. Les autorités camerounaises ont su s’appuyer sur l’accompagnement de partenaires techniques et financiers pour la mise en production du barrage Nachtigal. Cette infrastructure reflète l’ambition des autorités camerounaises à mettre tout en œuvre pour électrifier le pays.

Le barrage de Nachtigal, situé sur le fleuve Sanaga, est l’un des projets phares du Cameroun en matière d’énergie renouvelable. Sa contribution actuelle de 360 MW représente une avancée significative pour le Réseau interconnecté Sud, qui alimente sept des dix régions du pays. Ce réseau couvre les principales zones économiques et urbaines, notamment Yaoundé, Douala, et Bafoussam. Le barrage de Nachtigal se distingue par sa conception moderne et ses performances.

Une fois achevé, il fournira 420 MW, soit environ un tiers de la production électrique actuelle du Cameroun. Ce projet, réalisé en partenariat avec des acteurs privés et des institutions internationales, reflète une volonté claire de diversifier les sources d’énergie et de renforcer les capacités de production hydroélectrique du pays.

Outre son rôle énergétique, Nachtigal contribue également à la création d’emplois locaux et au développement des infrastructures environnantes. Les communautés voisines bénéficient de projets annexes en matière de routes, de santé et d’éducation, rendant ce projet encore plus impactant sur le plan socio-économique.