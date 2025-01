Espace : l’Europe fait un grand pas pour son indépendance face aux USA

Photo d'illustration : DR

La course à l’espace fait rage. Les plus grandes puissances du monde ne lésinent pas sur les moyens pour se positionner de manière stratégique dans l’espace. Les grands groupes privés ne sont pas en reste et rendent la conquête de l’espace attrayante. Elon Musk, à travers sa société SpaceX illustre bien la volonté de l’Homme d’aller explorer les confins du cosmos.

Durant de nombreuses années, les USA étaient la référence absolue dans le secteur spatial. Les américains ont longtemps été en concurrence avec la Russie pour s’assurer le leadership de la conquête de l’espace. Malgré l’émergence de pays comme la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, la force de frappe des américains est toujours aussi impactante.

La NASA peut compter sur des partenaires de choix comme l’entreprise SpaceX d’Elon Musk. L’Europe n’entend pas rester à la traîne. L’industrie spatiale européenne vient de franchir une étape majeure avec le lancement réussi du SpainSat NG I, le satellite de communications sécurisées le plus avancé jamais construit sur le vieux continent. Développé en Espagne, ce satellite représente un exploit technologique et une avancée stratégique pour le pays, qui consolide ainsi sa place parmi les nations influentes du secteur spatial.

C’est depuis Cap Canaveral, en Floride, qu’a eu lieu cet événement marquant. D’un gabarit imposant, ce bijou d’ingénierie pèse 6 100 kg, mesure 6,7 mètres de haut et 2,7 mètres de large. Sa destination finale est l’orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres de la Terre, où il assurera ses missions de communication sécurisée.

La mise en service du SpainSat NG I ne se limite pas à un exploit technologique. Elle revêt également une importance stratégique et géopolitique. Conçu pour fournir des communications sécurisées aux forces armées espagnoles et aux institutions gouvernementales, ce satellite renforce la souveraineté numérique du pays et améliore la sécurité des communications en Europe.