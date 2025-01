Festival Ikpadé : Fridaousse Iffabi révèle la culture de Bassila avec l’aide de MTN Bénin

Photo : DR

Le 30 décembre 2024, l’arrondissement de Manigri, dans la commune de Bassila, a accueilli la troisième édition du festival Ikpadé, un événement qui célèbre la richesse et la diversité du patrimoine culturel béninois. Organisé à la Maison des jeunes et loisirs de Manigri, cet événement a rassemblé des têtes couronnées, des sages, des artistes et un large public venu de toute la commune de Bassila. L’organisation de cette rencontre culturelle a été fortement soutenue par le réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin.

Le mot « Ikpadé », qui signifie « rencontre » en langue Nago, prend tout son sens à travers ce festival. Initié par Fridaousse Iffabi, natif de Manigri, cet événement vise à promouvoir les talents artistiques et à valoriser le patrimoine culturel de la commune de Bassila. Depuis trois ans, il constitue une plateforme d’échange et de partage entre les populations locales. Les festivaliers ont été enchantés par une programmation riche en danses et rythmes traditionnels tels que le Guèlèdè, le Gagalo, l’Atimbali, le Goumbé, l’Akoto, l’Odin, l’Agbadja, l’Awo, le Togo-togo, l’Aské et l’Oliwé. Ces prestations ont permis de raviver la fierté locale tout en attirant des visiteurs venus d’ailleurs.

Un impact économique et social

Le festival Ikpadé ne se limite pas à une simple célébration culturelle. Il apporte des retombées économiques significatives à la commune de Bassila grâce à l’afflux de visiteurs et aux activités générées. Par ailleurs, des échanges constructifs avec la jeunesse de Manigri ont porté sur le développement local et la promotion de la culture, renforçant ainsi la cohésion communautaire. Le soutien apporté par MTN Bénin, sponsor principal de l’événement, a été salué par Fridaousse Iffabi. Selon lui, cet appui témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur du développement culturel et économique du Bénin. Le jeune entrepreneur béninois n’a pas manqué d’exprimer sa profonde reconnaissance à l’endroit de Lionel Talon qui l’a fortement soutenu dans la concrétisation du projet.

Zeynab Abib et Manzor, les Guests

Le point culminant de cette troisième édition a été le concert de musique organisé en soirée. Les artistes locaux et les vedettes nationales, notamment Zeynab Abib et Manzor, ont livré des prestations vibrantes qui ont tenu le public en haleine jusqu’à l’aube. Pour Fridaousse Iffabi, cette synergie entre talents locaux et artistes de renom constitue une véritable valeur ajoutée au festival. Fort de ce succès, le promoteur s’est engagé à faire de la prochaine édition un événement encore plus grandiose, dans l’optique de consolider le rôle du festival Ikpadé comme vecteur de développement culturel et social pour la commune de Bassila.