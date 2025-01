FInAB 2025 : Une célébration grandiose de la créativité africaine

Photo : DR

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) revient du 21 février au 2 mars 2025 pour une nouvelle édition qui s’annonce exceptionnelle. Après le succès retentissant de l’édition 2024, qui avait rassemblé plus de 120 000 participants, cet événement culturel incontournable promet une fois de plus de faire rayonner la richesse artistique et culturelle du Bénin sur la scène internationale.

Avec sept disciplines artistiques à l’honneur – arts plastiques, mode, musique, danse, théâtre, cinéma et littérature – le FInAB met en lumière la diversité et le talent des artistes africains. Lors de la dernière édition, l’impact a été palpable : 43 artistes provenant de sept pays ont présenté plus de 200 œuvres d’arts plastiques, témoignant de l’énergie et de la richesse des traditions du continent. Des figures emblématiques telles qu’Alphadi, Ouadrane et Viye Diba ont sublimé cet événement par leur présence et leur savoir-faire.

Une opportunité pour les artistes et le tourisme

Le FInAB offre une plateforme exceptionnelle aux artistes et entrepreneurs culturels pour exposer et commercialiser leurs créations. Les expositions, spectacles et marchés artistiques attirent non seulement les amateurs d’art, mais également des visiteurs internationaux, renforçant ainsi la notoriété du Bénin comme destination culturelle de choix.

Le festival joue un rôle crucial dans la stimulation du tourisme local. Les visiteurs affluent pour explorer les sites patrimoniaux et historiques du pays, participant à la mise en avant du riche héritage culturel béninois. En 2024, le coup d’envoi du marché Tokp’Art, marqué par la coupure traditionnelle du ruban, a symbolisé un départ riche en échanges et en découvertes.

Pour l’édition 2025, les organisateurs réservent de nombreuses surprises, avec une programmation toujours plus ambitieuse et des artistes invités de renom. Ce rendez-vous, qui a su se positionner comme une plateforme phare de la créativité africaine, promet d’être un espace d’échange, de partage et de célébration unique en son genre.