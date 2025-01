France: un influenceur maghrébin arrêté après un appel à l’attentat

Photo DR

L’influenceur TikTok algérien « Zazouyoucef« , qui comptait plus de 400 000 abonnés, a été interpellé à Brest ce vendredi matin après avoir publié plusieurs vidéos appelant à commettre des attentats en France. Le ministre de l’Intérieur a confirmé l’arrestation sur X, remerciant les forces de l’ordre et les magistrats pour leur intervention.

Dans ses vidéos récentes, l’individu avait proféré des menaces explicites, notamment contre les personnes qui manifesteraient contre le régime algérien lors du Nouvel An. Utilisant un langage violent, il avait appelé à « faire parler la poudre » et mimé des gestes d’égorgement et de tirs.

Un individu déjà connu des services

Ces contenus menaçants ont conduit à de nombreux signalements et à la suppression de son compte TikTok, bien qu’une de ses vidéos continue de circuler sur X. Le ministre de l’Intérieur a indiqué avoir demandé également le retrait de ce contenu persistant.

L’influenceur n’en était pas à son premier démêlé avec la justice. Il faisait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivrée par la préfecture du Finistère au printemps, et son casier judiciaire mentionnait plusieurs délits, notamment des vols à la roulotte et des dégradations de biens.

Une réponse judiciaire attendue

Suite à son interpellation, le parquet de Brest n’a pas encore communiqué sur les suites judiciaires qui seront données à cette affaire. L’individu devra répondre devant la justice de ses appels à la violence et au terrorisme, des faits particulièrement graves au regard du droit français.

Une affaire qui intervient dans un contexte marqué par le récent jugement dans le cadre de l’affaire Paty, du nom de ce professeur tué à la sortie de son établissement scolaire. Une mort absolument terrible qui avait alors suscité l’émoi au sein de la société, mais aussi de la classe politique qui s’était alors saisie du sujet.