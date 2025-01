Gaz au Maghreb: un partenariat avec un autre géant africain annoncé

(Canva)

À l’occasion du Sommet des chefs d’État africains sur l’énergie à Dar es Salaam, une rencontre décisive a eu lieu entre les ministres de l’Énergie algérien et sud-africain. Mohamed Arkab a mis en avant l’expertise algérienne dans le secteur gazier, tandis que son homologue Kgosientso Ramokgopa a exprimé la volonté de son pays de renforcer les liens avec l’Algérie, notamment dans les domaines du GNL et du GPL.

Cette initiative répond aux besoins urgents de l’Afrique du Sud en matière de diversification énergétique. Le pays, actuellement confronté à des défis liés à ses infrastructures vieillissantes et à sa dépendance au charbon, voit dans ce partenariat une opportunité d’accéder à des sources d’énergie plus propres et plus fiables.

Une collaboration multidimensionnelle

Les discussions entre les deux nations ne se limitent pas au secteur gazier. Elles englobent également la recherche et l’exploration minière, domaine où les deux pays disposent d’atouts complémentaires. L’Algérie, avec ses importantes réserves de phosphate et de fer, et l’Afrique du Sud, riche en ressources minières, envisagent une collaboration étroite pour optimiser leurs chaînes de production respectives.

La transition vers les énergies renouvelables figure également au cœur des échanges, témoignant d’une volonté commune de modernisation et de réduction de l’empreinte carbone. En parallèle, l’Algérie poursuit des discussions avec d’autres pays, notamment la Tunisie, pour le développement d’un réseau électrique régional performant.

Un modèle pour l’intégration énergétique africaine

Cette alliance stratégique pourrait servir d’exemple pour d’autres nations africaines, ouvrant la voie à une meilleure intégration économique et énergétique continentale. Au-delà des aspects commerciaux, ce partenariat incarne une vision commune du développement durable des ressources naturelles africaines, au bénéfice des populations locales et du progrès continental… Mais aussi et surtout, tend à démontrer que l’Afrique est bien consciente des ressources dont elle dispose et que le continent est bien décidé à les mettre à profit.