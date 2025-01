GNL au Maghreb: un nouveau pays bientôt producteur

(Canva)

Le Maroc s’apprête à franchir une étape majeure dans sa production énergétique avec l’annonce de la production de gaz naturel liquéfié d’ici fin 2025. Cette nouvelle a été révélée par Graham Lyon, PDG de Sound Energy, lors d’une interview à la chaîne saoudienne Asharq.

L’entreprise britannique finalise actuellement la construction d’une usine de liquéfaction de gaz dans la concession du champ de Tendrara, à l’Est du Maroc. Les premiers essais de production devraient commencer dès l’été prochain, avec une production initiale de 10 millions de pieds cubes quotidiens, pour atteindre progressivement 40 millions de pieds cubes.

Un projet stratégique pour l’indépendance énergétique

Cette initiative arrive à point nommé pour le royaume, qui produit actuellement moins de 100 millions de mètres cubes de gaz naturel par an à partir de petits gisements occidentaux en voie d’épuisement. Pour couvrir ses besoins annuels d’environ un milliard de mètres cubes, le pays dépend largement des importations via son gazoduc avec l’Espagne.

Le projet prévoit la construction d’un gazoduc de 120 kilomètres, représentant un investissement de 400 millions de dollars, pour se connecter au gazoduc Maghreb-Europe. Sound Energy s’engage également à investir 25 millions de dollars dans de nouvelles opérations de forage.

Si l’objectif est de permettre l’autosuffisance, il apparait que ce projet reste un projet d’envergure qui pourrait venir menacer la place de fournisseur privilégié des européens, à l’Algérie. Pour rappel, Alger s’est imposé comme alternative absolument essentielle auprès de certains pays européens pour compenser l’arrêt des exportations de gaz provenant de Russie.

Un partenariat prometteur avec Managem

Le développement du projet a pris un nouveau tournant en juin 2024 avec l’acquisition par le groupe Managem de parts importantes dans Sound Energy Morocco East Ltd. Cette transaction stratégique inclut, 55% de la concession de Tendrara et 47,5% des permis d’exploration de Grand Tendrara et d’Anoual, renforçant ainsi l’ancrage national de ce projet énergétique d’envergure.