Grand-Nokoué : Un transport fluvial public en perspective entre Porto-Novo, Cotonou et Calavi

Une pirogue - Photo : Kulttuurinavigaattori (wikimedia.org)

La Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (Sirat Sa) a publié le 24 janvier 2025, le Cadre de politique de réinstallation du Projet de mobilité urbaine durable du Grand-Nokoué (Pmud-Gn). Cofinancé par la Banque mondiale (Ida) et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (Aiib), ce projet vise à améliorer la circulation entre les villes de Porto-Novo, Cotonou et Calavi.

Le gouvernement a annoncé, le 17 janvier 2025, les composantes de cette initiative ambitieuse qui prévoit l’instauration de services de transport public, tant par bus que par bateau, afin de faciliter les déplacements entre ces trois villes.

Parmi les initiatives majeures, l’aménagement de voies de navigation sur le lac Nokoué est envisagé, en particulier pour l’axe Porto-Novo-Cotonou, avec une éventuelle extension vers Abomey-Calavi. De plus, le projet inclut l’électrification des deux-roues, avec l’introduction d’une flotte de motos-taxi électriques, contribuant ainsi à une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Des infrastructures essentielles, telles que des arrêts et terminaux de bus, des parcs relais et des dépôts, seront également créées. En outre, de grands ports lacustres seront soit rénovés, soit construits pour garantir une circulation fluide du transport fluvial.

La mise en œuvre de ce projet soulève plusieurs enjeux d’ordre environnemental, sanitaire, sécuritaire et socio-économique. Une attention particulière sera accordée au recrutement de la main-d’œuvre locale ainsi qu’à la création d’activités génératrices de revenus, notamment pour les femmes, à travers de petits commerces.

Il est crucial de notifier que les responsables du projet ont prévu plusieurs mesures d’atténuation pour faire face aux impacts potentiels liés à l’ouverture des voies navigables. Un plan de restauration des moyens de subsistance sera mis en place pour soutenir les groupes dépendants de la pêche. Au début des travaux, des voies de navigation supplémentaires seront délimitées et des points temporaires d’embarcation seront établis pour minimiser les perturbations.