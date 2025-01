Hydrocarbures en Afrique: ce pays domine les investissements sur le continent

Photo Unsplash

Voilà plusieurs années maintenant que le Nigeria trône en tête des nations les plus puissantes sur le plan économique en Afrique. Le géant d‘Afrique de l’Ouest possède un potentiel extraordinaire dans quasiment tous les secteurs d’activités. Que ce soit dans l’agriculture, les biens et services, la finance, la culture, l’audiovisuel, il faut compter avec le Nigeria.

Cependant, c’est dans le secteur des hydrocarbures que la force de frappe du Nigeria est vraiment conséquente. Le pays est tout simplement l’un des plus importants producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Avec cet immense potentiel, le NIgeria suscite l’intérêt de grands investisseurs. En 2024, le Nigeria a confirmé son statut de géant pétrolier et gazier africain en attirant des investissements records dans le secteur des hydrocarbures.

Grâce à une politique proactive et une stratégie d’attractivité bien définie, le pays s’est imposé comme le leader incontesté des financements amont dans l’industrie pétrolière et gazière du continent, surpassant des acteurs majeurs comme l’Angola et le Congo. D’après les données communiquées par les autorités nigérianes, le pays a attiré 5,5 milliards de dollars d’investissements dans le secteur pétrolier et gazier.

Ces projets, visant principalement à développer de nouvelles capacités d’extraction et à moderniser les infrastructures existantes, témoignent de la confiance renouvelée des investisseurs étrangers dans le potentiel du Nigeria. Au-delà des hydrocarbures classiques, le Nigeria a également mobilisé 700 millions de dollars pour des initiatives en faveur de la mobilité durable et de solutions énergétiques propres, notamment dans la cuisine. Ces efforts, inscrits dans une vision de transition énergétique, ont porté le total des investissements à 6,7 milliards de dollars pour l’année 2024, le chiffre le plus élevé en Afrique.

Avec ce montant impressionnant, le Nigeria a devancé l’Angola et le Congo, ses principaux concurrents en Afrique subsaharienne. Cette performance n’est pas seulement le fruit de ses vastes réserves en pétrole et en gaz mais aussi d’un cadre réglementaire récemment ajusté pour encourager les partenariats public-privé et l’arrivée de capitaux étrangers.

Le gouvernement nigérian a mis en œuvre des réformes clés, notamment dans le cadre de la loi sur l’industrie pétrolière (Petroleum Industry Act), adoptée en 2021. Ces réformes, combinées à des incitations fiscales, ont joué un rôle central dans l’attraction des investisseurs, en particulier dans des contextes où la compétitivité mondiale des hydrocarbures africains reste un enjeu stratégique.