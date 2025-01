Automobiles au Maghreb : les constructeurs chinois dominent ce pays

L'intérieur d'une voiture Chery. Photo : DR

Le Maghreb, particulièrement l’Algérie, représente un territoire stratégique pour l’industrie automobile mondiale. Historiquement, cette région a attiré de nombreux constructeurs européens comme Renault et Volkswagen, séduits par sa position géographique idéale entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, ainsi que par son important marché intérieur. Cependant, depuis 2020, les constructeurs chinois ont progressivement pris l’ascendant sur leurs homologues occidentaux, transformant radicalement le paysage automobile maghrébin grâce à des investissements massifs et une compréhension fine des besoins locaux.

Une stratégie chinoise efficace et ciblée

La présence chinoise dans le secteur automobile algérien témoigne d’une approche minutieusement orchestrée. Les constructeurs comme Chery, JAC et Geely déploient une stratégie d’implantation agressive, combinant production locale et tarification attractive. L’usine Chery de Bordj Bou Arreridj, dont l’ouverture est prévue fin 2025, illustre cette volonté d’ancrage territorial. De même, JAC développe ses installations à Aïn Temouchent, avec des objectifs de production ambitieux. Cette multiplication des sites industriels permet aux marques chinoises de maîtriser leurs coûts et d’offrir des véhicules adaptés aux attentes des consommateurs algériens.

Un bouleversement des équilibres traditionnels

Les constructeurs européens et japonais, autrefois solidement implantés en Algérie, peinent désormais à maintenir leur influence face à la concurrence asiatique. Malgré leur réputation établie, Hyundai, Kia, Toyota et Nissan voient leur position challengée par le dynamisme des marques chinoises. Ces dernières captent l’attention du ministère de l’Industrie algérien, représentant 75% des demandes d’implantation d’usines automobiles. Cette transformation du marché résulte d’une combinaison entre investissements industriels conséquents et compréhension approfondie des spécificités locales.

Des perspectives prometteuses pour l’industrie algérienne

L’émergence des constructeurs chinois catalyse le développement industriel algérien. Les nouvelles usines, dotées de capacités de production atteignant 100 000 véhicules annuels, constituent des leviers de croissance économique significatifs. Cette industrialisation génère des emplois qualifiés et favorise le transfert de technologies. Les ambitions dépassent le marché national : l’Algérie aspire à devenir un hub automobile majeur en Afrique du Nord. Les constructeurs chinois participent activement à cette transformation en développant des réseaux de distribution étendus et en formant une main-d’œuvre locale compétente. Cette dynamique promet de redéfinir durablement la place de l’Algérie dans l’industrie automobile internationale, tout en répondant aux besoins croissants des consommateurs locaux en matière de mobilité moderne et abordable.