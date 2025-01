Indice Henley: voici les passeports les plus puissants du monde en 2025

Photo Unsplash

En 2025, Singapour retrouve sa position de leader mondial avec le passeport le plus puissant, offrant un accès sans visa à 195 destinations sur les 227 répertoriées. Cette performance remarquable s’inscrit dans un contexte de bouleversements géopolitiques majeurs qui ont considérablement modifié le classement des pays par rapport à 2024.

Le Japon occupe désormais la deuxième place avec un accès à 193 destinations, tandis que les pays européens, comme la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne partagent la troisième position avec la Finlande et la Corée du Sud, permettant l’accès à 192 destinations. Cette nouvelle configuration reflète les changements significatifs dans les relations internationales et les politiques de visa.

Une reconfiguration majeure de la mobilité mondiale

Les États-Unis connaissent un recul notable, passant à la neuvième position avec seulement 186 destinations accessibles sans visa. Cette chute spectaculaire depuis leur position historique illustre les mutations profondes des dynamiques internationales. Parallèlement, des pays comme les Émirats arabes unis réalisent une progression remarquable, devenant le premier pays arabe à intégrer le top 10.

L’année 2025 marque également l’introduction de nouvelles mesures de contrôle numérique aux frontières, notamment avec l’extension du système d’autorisation électronique de voyage britannique (ETA) et la mise en place du système européen ETIAS. Ces innovations témoignent d’une transformation digitale accélérée du secteur du voyage.

L’émergence de nouvelles dynamiques de mobilité

Les écarts de mobilité entre les pays se creusent davantage, comme en témoigne le cas de l’Afghanistan, qui reste le pays dont le passeport offre le moins d’opportunités de voyage. Cette situation souligne l’importance croissante des questions d’équité dans l’accès à la mobilité internationale, alors que les défis climatiques et géopolitiques continuent de redessiner le paysage des voyages mondiaux.

