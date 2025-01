Internet en Afrique : ce pays veut connecter des milliers d’écoles

Photo DR

Le ministère guinéen de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a récemment annoncé un projet ambitieux pour connecter 2200 écoles publiques à Internet, avec un accent particulier sur les établissements situés en zones rurales. Cette décision, dévoilée le mercredi 8 janvier, marque une étape significative dans le développement de l’éducation numérique en Guinée.

La décision de mettre en œuvre ce projet a été validée lors d’une réunion tenue le lundi 6 janvier. Étaient présents à cette rencontre des représentants d’UNICEF Guinée, du ministère des Finances, du ministère du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que du ministère de l’Économie numérique. Ensemble, ils ont convenu des modalités et des étapes nécessaires pour réaliser cette ambitieuse entreprise.

L’objectif principal de cette initiative est de faciliter l’accès à Internet pour les écoles publiques, en particulier celles situées en milieu rural. En connectant ces établissements, les autorités guinéennes entendent améliorer la qualité de l’éducation, offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage et réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales.

Ce projet devrait transformer le paysage éducatif en Guinée en fournissant aux élèves et aux enseignants des outils numériques et des ressources en ligne. L’accès à Internet permettra également d’enrichir les programmes scolaires et d’introduire des méthodes d’enseignement modernes, favorisant ainsi l’innovation et la créativité chez les jeunes apprenants.

Pour assurer la réussite de ce projet, les autorités guinéennes travailleront en étroite collaboration avec les partenaires internationaux et les ministères concernés. Des plans détaillés seront élaborés pour garantir une mise en œuvre efficace et rapide de la connectivité Internet dans les écoles ciblées. Cette initiative représente un pas important vers la modernisation de l’éducation en Guinée, offrant de nouvelles perspectives et espérances pour l’avenir des jeunes générations.