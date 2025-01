Investiture de Trump: premières inquiétudes en Afrique

La récente déclaration de Donald Trump sur « l’état d’urgence énergétique » lors de son discours d’investiture a provoqué une baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Cette baisse, estimée à environ 1,4%, touche les principaux producteurs mondiaux, notamment l’Arabie Saoudite, la Chine et les États-Unis. Cette situation coïncide avec une diminution de 10% des exportations de pétrole russe en mer Baltique, due aux sanctions européennes.

Dans son discours, Trump a identifié l’augmentation des prix de l’énergie comme principale cause de l’inflation américaine, affectant directement le pouvoir d’achat des ménages et fragilisant l’industrie automobile. Il a annoncé son intention d’exploiter intensivement les ressources pétrolières américaines et a suspendu les dépenses liées à l’Inflation Reduction Act de 2022, une loi favorisant la transition énergétique.

Trump et son impact sur l’économie mondiale

Cette nouvelle orientation politique américaine soulève des inquiétudes particulières en Afrique, où plusieurs pays dépendent fortement des revenus pétroliers. Le Nigeria, l’Angola et l’Algérie sont les plus exposés, mais d’autres nations comme le Congo, le Ghana, la Guinée équatoriale et le Cameroun voient également leur équilibre macroéconomique étroitement lié aux cours du pétrole.

Les marchés internationaux anticipaient déjà cette situation, mais l’incertitude demeure quant aux objectifs précis de la nouvelle administration américaine concernant la baisse des prix de l’énergie. Cette incertitude affecte particulièrement les décisions politiques et économiques des pays producteurs.

Un vrai défi pour le Nigeria et son économie pétrolière

Le cas du Nigeria illustre particulièrement les défis à venir. Les récentes décisions du président Tinubu, notamment la suppression des subventions sur les produits pétroliers et la libéralisation du naira, se trouvent compromises. La baisse des prix du pétrole risque d’aggraver la crise des devises du pays, menaçant la stabilité de sa monnaie nationale dans une économie fortement dépendante des importations.