Isocel en tête des performances Internet fixe au Bénin en 2024

Le baromètre des connexions Internet fixe pour l’année 2024, publié par nPerf, met en lumière les performances des fournisseurs d’accès à Internet au Bénin. Ce rapport, basé sur 14 155 tests réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, évalue les performances des opérateurs à partir de données collectées via le site et l’application nPerf.

Isocel domine les performances globales

Avec un score de 58 539 nPoints, Isocel s’impose comme le meilleur fournisseur Internet fixe en 2024. L’entreprise enregistre une progression remarquable de 45 % par rapport à l’année précédente. Isocel se démarque notamment sur le débit descendant, atteignant 30 Mbps, et sur le débit montant, mesuré à 21 Mbps. Cependant, sa latence, évaluée à 45 ms, reste légèrement inférieure à celle de Celtiis.

Celtiis excelle en latence et streaming

Celtiis, qui occupait auparavant la première place, conserve sa supériorité en matière de latence, avec une valeur de 36 ms, idéale pour les interactions en temps réel. L’opérateur se distingue également par ses excellentes performances en streaming vidéo, avec un taux de qualité de 72 %, garantissant une expérience fluide pour les utilisateurs.

WiFi : Isocel en tête

Isocel obtient également la meilleure note pour l’expérience WiFi, offrant une connectivité sans fil fiable et performante. Cette technologie, essentielle pour la flexibilité et la mobilité des utilisateurs, répond efficacement aux besoins des réseaux domestiques et professionnels.

Méthodologie et précision des données

Les performances analysées dans ce baromètre sont issues de tests réalisés dans des conditions réelles. Ces données permettent d’offrir un aperçu précis des capacités des opérateurs, en aidant les consommateurs à faire des choix informés et en encourageant les fournisseurs à améliorer leurs services.

Quelques repères pour comprendre les indicateurs

Débit descendant (téléchargement) : Indique la vitesse à laquelle les données sont transférées d’Internet vers un appareil. Avec 30 Mbps, Isocel offre une vitesse idéale pour le streaming en haute définition.

: Indique la vitesse à laquelle les données sont transférées d’Internet vers un appareil. Avec 30 Mbps, Isocel offre une vitesse idéale pour le streaming en haute définition. Débit montant (envoi de données) : Évalue la rapidité avec laquelle les données quittent un appareil pour être envoyées sur Internet.

: Évalue la rapidité avec laquelle les données quittent un appareil pour être envoyées sur Internet. Latence : Mesure le délai des transmissions dans le réseau. Une latence de 0 à 30 ms est considérée comme excellente, tandis que 31 à 100 ms garantit encore une bonne expérience.

: Mesure le délai des transmissions dans le réseau. Une latence de 0 à 30 ms est considérée comme excellente, tandis que 31 à 100 ms garantit encore une bonne expérience. Streaming vidéo : Un taux supérieur à 75 % correspond à une qualité fluide, tandis que des valeurs entre 50 % et 75 % restent acceptables pour le streaming HD.

À propos de nPerf

Entreprise française spécialisée dans l’évaluation des performances télécoms, nPerf propose des outils permettant de mesurer avec précision la qualité des réseaux à travers le monde. Grâce à ses analyses, nPerf aide les consommateurs à identifier les meilleurs fournisseurs et encourage les opérateurs à améliorer leurs services.

Ce rapport confirme le dynamisme du secteur des télécommunications au Bénin, avec des acteurs comme Isocel et Celtiis qui continuent de rivaliser pour offrir des services toujours plus performants.