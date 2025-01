Jean-Marie Le Pen est décédé

Jean-Marie Le Pen (photo Franck Pennant/AFP)

Le paysage politique français perd une de ses figures les plus controversées avec la disparition de Jean-Marie Le Pen, décédé ce mardi à l’âge de 96 ans à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Le fondateur du Front national, devenu Rassemblement national, s’est éteint à 12h00 dans l’établissement médical où il séjournait depuis plusieurs semaines, entouré des membres de sa famille.

Ce tribun charismatique, surnommé « le menhir » en référence à ses origines bretonnes, aura profondément marqué la vie politique française durant plus d’un demi-siècle. Ancien combattant d’Indochine et d’Algérie, Jean-Marie Le Pen s’est imposé comme une figure incontournable de l’extrême droite, parvenant à la sortir de sa marginalité politique. Son parcours a atteint son apogée lors de sa qualification surprise au second tour de l’élection présidentielle de 2002, un événement qui a bouleversé le paysage politique français.

Les derniers mois de sa vie ont été marqués par une détérioration progressive de sa santé. Une expertise médicale réalisée en juin dernier avait révélé un affaiblissement significatif de ses capacités physiques et mentales, le contraignant notamment à renoncer à sa présence au procès des assistants parlementaires du Front national qui s’est tenu à Paris entre septembre et novembre.

Jordan Bardella, l’actuel président du Rassemblement national, a salué la mémoire d’un homme qui, selon lui, a « toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté« . Sa fille Marine Le Pen, qui a repris les rênes du parti en 2011, se trouvait en déplacement à Mayotte au moment de son décès, conduisant progressivement le mouvement vers une stratégie de « dédiabolisation » qui a marqué une rupture avec l’héritage politique de son père.

Personnage sulfureux, Jean-Marie Le Pen aura été tout au long de sa carrière au centre de nombreuses polémiques, notamment en raison de ses positions sur l’immigration et de ses déclarations controversées. Son style provocateur et sa rhétorique incisive ont profondément marqué la vie politique française, laissant une empreinte durable sur le mouvement qu’il a créé et plus largement sur le débat public national.