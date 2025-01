Journaliste interpellée au Bénin : Ce qu’on en sait

L’interpellation d’une journaliste de la Web TV « ÊTRE TV » a été rendue publique sur la page Facebook officielle de la Police Républicaine, suscitant un large débat. Accusée d’avoir tenu des propos injurieux envers les forces de l’ordre, elle est actuellement en garde à vue. Les faits remontent à une opération menée par les forces de défense et de sécurité, lors de laquelle la journaliste aurait tenté de filmer le dispositif sans autorisation.

Interdite de le faire par un agent de police, elle aurait exprimé sa colère en diffusant une vidéo sur les réseaux sociaux, où elle aurait qualifié les policiers de « tous les noms d’oiseau ». Ce dérapage verbal, qui mêle injure publique et critiques virulentes, a rapidement attiré l’attention. Arrêtée le jeudi 23 janvier 2025, la journaliste fait face à des chefs d’accusation graves, parmi lesquels l’injure publique, la diffamation par voie électronique, l’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et l’incitation à la rébellion. Elle devrait comparaître la semaine prochaine devant le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Cette instance, connue pour sa rigueur, examinera les faits reprochés et décidera des suites à donner à cette affaire.