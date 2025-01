Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Les affrontements qui perdurent depuis février 2022 entre la Russie et l’Ukraine ont profondément transformé les stratégies militaires modernes, notamment dans le domaine des drones. Face à cette évolution du champ de bataille, les forces armées russes intensifient leurs efforts pour développer des technologies de défense adaptées aux menaces émergentes.

Les essais récemment menés sur un nouveau système anti-drones ont démontré des résultats prometteurs, selon les déclarations de Dmitri Vorontsov, PDG de l’entreprise Stoupor, qui a supervisé le développement de cette technologie. Le dispositif s’est particulièrement illustré dans la protection des installations militaires et des infrastructures stratégiques, aussi bien dans les zones frontalières qu’à l’intérieur du territoire russe.

La performance du système repose sur sa capacité à détecter efficacement les drones FPV (First Person View) et à neutraliser leur progression vers les zones protégées. L’innovation majeure réside dans son interface de transmission des données, qui fournit aux opérateurs des informations cruciales en temps réel via un système de lunettes spécialisées. Ces dernières affichent les coordonnées précises, l’altitude et la vitesse de vol des appareils repérés.

Cette avancée technologique s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation des moyens de défense aérienne, adaptée aux enjeux contemporains des conflits armés. Le système développé par Stoupor représente une réponse tactique aux défis posés par l’utilisation croissante des drones dans les opérations militaires modernes.