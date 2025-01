Le CEO de MTN Group FinTech en visite officielle au Bénin

Photo : DR

Le Directeur Général de MTN Group FinTech, Serigne Dioum, a effectué une visite officielle au Bénin (Cotonou, 13 et 14 janvier 2025), marquant un moment important dans l’histoire de MTN Mobile Money Bénin SA. Cette visite a été l’occasion de réaffirmer l’engagement du groupe à promouvoir l’innovation et l’inclusion financière dans le pays. Au cours de son séjour, Serigne Dioum a rencontré des responsables de l’entreprise, le personnel ainsi que des parties prenantes clés, tout en partageant la vision et les ambitions futures de l’entreprise.

Le Directeur Général a également profité de son passage pour faire le point sur la stratégie 2025 du groupe, qui touche à sa fin cette année. Cette stratégie, articulée autour de cinq axes majeurs, a permis d’atteindre des résultats impressionnants. En matière d’expansion du portefeuille de clients, MTN MoMo compte aujourd’hui 70 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont près de 5 millions au Bénin. Dans le domaine des paiements mobiles et du e-commerce, le Bénin s’illustre avec un réseau solide de 200 000 marchands MoMo répartis sur tout le territoire national. Ces marchands constituent un élément central dans la création du plus grand écosystème de paiements mobiles en Afrique.

La stratégie 2025 a également permis le développement de services financiers innovants au Bénin. Par exemple, le produit Prêt Xpress, lancé en partenariat avec ECOBANK Bénin, a déjà permis d’octroyer plus de 44 milliards de francs CFA de micro-prêts à plus de 1 million d’utilisateurs. En parallèle, MoMo Saya, un produit d’épargne accessible à partir de 100 F CFA, compte aujourd’hui 70 000 épargnants, offrant ainsi une solution inclusive pour les populations habituellement exclues des systèmes financiers traditionnels.

Les performances de MTN MoMo dans les transactions basiques et les transferts internationaux sont tout aussi remarquables. Avec 140 000 agents déployés à travers le pays, l’entreprise facilite à ses clients plus de 4,5 millions de transactions quotidiennes. Les services de transferts internationaux permettent quant à eux de recevoir de l’argent depuis plus de 100 destinations et d’en envoyer vers une dizaine de pays, réduisant ainsi les coûts pour les utilisateurs.

En plus de présenter ce bilan positif, Serigne Dioum a dévoilé la nouvelle stratégie du groupe baptisée « ONE », qui ambitionne de positionner MTN MoMo parmi les 10 meilleures FinTech mondiales d’ici 2030. Cette stratégie repose sur l’amélioration continue des services, l’innovation technologique et l’élargissement de l’accès aux services financiers numériques à travers le continent.

Lors de son intervention, Serge Soglo, Directeur Général de MTN Mobile Money Bénin SA, a rappelé l’importance de cette visite pour le Bénin. « Notre ambition est de servir le Bénin, d’impacter positivement les populations grâce à des solutions innovantes et accessibles. » Cette visite officielle illustre à quel point le Bénin occupe une place stratégique dans la vision globale de MTN Group FinTech. Serigne Dioum a quitté le Bénin avec un sentiment de satisfaction face aux efforts déployés par les équipes locales, tout en étant convaincu que MTN MoMo continuera à améliorer les conditions de vie des populations béninoises.

Notons que, MTN Group FinTech est un leader dans le domaine des technologies financières en Afrique, offrant une gamme complète de services financiers numériques. Engagé en faveur de l'innovation et de l'inclusion, le groupe contribue à transformer les vies et à stimuler la croissance économique sur le continent. Cette visite officielle renforce son engagement à faire du Bénin un exemple de réussite dans l'adoption des solutions de Mobile Money.