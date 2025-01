Le plus haut gratte-ciel du monde

JEC Tower de Jeddah (Amel Pain/EPA-EFE/Shutterstock)

L’histoire des constructions monumentales témoigne de l’ambition humaine de repousser les limites du possible. Des pyramides de Gizeh, qui ont dominé le paysage pendant près de 4000 ans avec leurs 146 mètres, à la tour Eiffel qui révolutionna l’architecture en 1889 avec ses 324 mètres, chaque époque a eu son emblème architectural. Le XXe siècle a vu l’émergence de gratte-ciel toujours plus audacieux, de l’Empire State Building culminant à 381 mètres en 1931 aux Petronas Towers de Kuala Lumpur atteignant 452 mètres en 1998, jusqu’au Burj Khalifa de Dubaï qui règne aujourd’hui sur les cieux à 828 mètres.

Une prouesse technique aux multiples défis

La JEC Tower de Jeddah, conçue par le cabinet d’architecture Adrian Smith + Gordon Gill, promet de pulvériser tous les records en dépassant le kilomètre de hauteur. Cette ambition vertigineuse pose des défis techniques sans précédent. Les ingénieurs doivent notamment résoudre l’épineux problème du pompage du béton, actuellement limité à 800 mètres, en développant des techniques novatrices pour atteindre les 1000 mètres requis. La stabilité de l’édifice face aux vents violents nécessite également des systèmes de stabilisation sophistiqués, tandis que 59 ascenseurs ultra-rapides permettront de desservir les 157 étages de la tour.

Une ville verticale écologique

La JEC Tower ne se contente pas de viser les sommets : elle intègre des technologies de pointe pour minimiser son impact environnemental. Des systèmes intelligents de gestion énergétique, la récupération des eaux de pluie et une conception adaptée au climat aride de la région démontrent une volonté de conjuguer prouesse architecturale et responsabilité écologique. Cette ville verticale abritera des résidences luxueuses, un hôtel prestigieux et des espaces commerciaux, couronnés par un observatoire offrant une vue imprenable sur Jeddah et la mer Rouge.

Un catalyseur de transformation urbaine

La construction de la JEC Tower, prévue pour s’achever en 2028, transforme déjà le tissu urbain de Jeddah. Le projet génère la création d’infrastructures modernes – hôpitaux, écoles, universités – destinées à accueillir près de 100 000 personnes. Cette métamorphose urbaine devrait dynamiser l’économie locale en attirant entreprises internationales et touristes, contribuant ainsi à diversifier les revenus de l’Arabie Saoudite au-delà du secteur pétrolier. La JEC Tower illustre comment l’architecture moderne peut devenir un moteur de développement économique et social, tout en redéfinissant les standards de l’urbanisme durable pour les mégapoles du futur.