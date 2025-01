Maghreb : 42000 tonnes d’avocats exportées vers l’Europe

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Maroc consolide son statut de force incontournable dans le secteur agricole, avec des résultats remarquables dans l’exportation d’avocats vers l’Europe. Le royaume, reconnu pour sa diversité agricole, affiche des performances impressionnantes qui traduisent l’essor rapide de cette filière.

Entre octobre et décembre 2024, les exportateurs marocains ont expédié environ 42 000 tonnes d’avocats vers l’Union européenne. Ce volume, atteint dès le début de la saison, est un indicateur clair de l’ambition marocaine de dominer le marché européen. Selon les prévisions des producteurs, le volume total d’exportations pour la saison 2024-2025 pourrait atteindre 90 000 tonnes, un niveau jamais atteint auparavant.

Publicité

Cette dynamique devrait se poursuivre jusqu’en avril, période clé pour les exportateurs marocains. Ces derniers espèrent maximiser leur présence sur les étals européens et faire de cette saison un succès historique.

Pour Abdullah Yalmahi, président de l’Association marocaine de l’avocat, ces performances illustrent les progrès significatifs réalisés par le secteur. « Les chiffres de cette saison témoignent du développement qu’a connu la filière au Maroc et du rôle des exportateurs dans l’approvisionnement des marchés étrangers, particulièrement européens », a-t-il déclaré.

Cette réussite résulte non seulement des conditions climatiques favorables, mais aussi des efforts soutenus pour moderniser les techniques de production et améliorer la qualité des produits. L’adoption de normes internationales et une attention particulière portée à la durabilité ont permis aux avocats marocains de se distinguer sur un marché européen très concurrentiel.

La filière avocat s’inscrit dans une stratégie agricole plus large, impulsée par le Plan Maroc Vert et ses déclinaisons successives. Cette stratégie vise à diversifier les cultures exportables et à renforcer la compétitivité des produits marocains sur les marchés mondiaux.

Publicité

En plus de l’Europe, des opportunités s’ouvrent dans d’autres régions du monde, où la demande pour des avocats de qualité est en constante augmentation. Le Maroc, grâce à son savoir-faire et à ses infrastructures logistiques performantes, est bien positionné pour répondre à ces attentes.

Les exportations agricoles, notamment celles d’avocats, jouent un rôle crucial dans l’économie marocaine. Elles génèrent des devises, soutiennent des milliers d’emplois et renforcent les revenus des agriculteurs locaux. Cette dynamique contribue également à l’attractivité du Maroc en tant que fournisseur fiable de produits agricoles, consolidant ainsi sa réputation sur le marché international.

Avec des volumes d’exportation en constante augmentation et une reconnaissance croissante sur le marché européen, le Maroc confirme son statut de leader régional dans le secteur agricole. Si les projections pour la saison 2024-2025 se concrétisent, le royaume pourrait non seulement renforcer sa présence en Europe, mais également poser les bases d’une expansion vers d’autres marchés mondiaux.