Maghreb : ce port a géré plus de 142 millions de tonnes de marchandises en 2024

Cela fait plusieurs années que le Maroc s’est imposé comme une référence dans le processus de gestion portuaire. Dans ce domaine, le royaume chérifien n’envie personne et il met la barre très haute. Le port de Tanger par exemple a battu des records en 2024.

En effet, selon des chiffres livrés par des sources bien introduites, le port de Tanger 10,2 millions d’EVP. En termes plus simples, Tanger Med a traité un volume de conteneurs correspondant à 10,2 millions d’unités standard de 20 pieds. Cette croissance témoigne non seulement de la montée en puissance de Tanger Med, mais également de la stratégie nationale visant à positionner le Maroc comme un acteur incontournable dans le commerce international.

Avec 142 millions de tonnes de marchandises traitées en trafic global, le port a consolidé son rôle de plateforme pivot pour les échanges entre l’Europe, l’Afrique et le reste du monde. Au-delà des chiffres, Tanger Med représente bien plus qu’un port performant. Il est le symbole de l’intégration du Maroc dans les grandes chaînes d’approvisionnement mondiales et de sa capacité à attirer des investissements étrangers dans des secteurs-clés.

Sa localisation géographique stratégique, au carrefour des routes maritimes entre l’Atlantique et la Méditerranée, en fait un atout majeur pour capter les flux commerciaux internationaux. Le complexe bénéficie également d’infrastructures modernes et d’une gestion axée sur l’innovation. Les efforts continus pour numériser les processus, optimiser les temps de transit et renforcer les capacités de stockage confirment l’engagement du Maroc à répondre aux exigences croissantes du commerce mondial.

Les résultats de 2024 s’inscrivent dans une dynamique plus large qui voit le Maroc investir massivement dans le développement de son secteur portuaire. Outre Tanger Med, d’autres ports du royaume, tels que Nador West Med ou Dakhla Atlantique, viennent compléter cette vision globale en diversifiant les capacités et en stimulant le développement régional.