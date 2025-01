Maghreb: explosion des liaisons maritimes avec l’Espagne en 2024

photo d'illustration

Les relations commerciales entre les pays du Maghreb et l’Europe se sont renforcées ces dernières années. Parmi les exemples les plus marquants, la collaboration entre le Maroc et l’Espagne illustre une intensification des échanges sans précédent. Selon des sources fiables, les connexions maritimes entre les deux pays connaissent une véritable explosion, avec 60 liaisons quotidiennes et plus de 260 vols hebdomadaires assurant une mobilité constante.

Au cours de l’année 2024, le Maroc s’est affirmé comme le troisième partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’Union européenne, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Avec près de 1 000 entreprises espagnoles opérant sur le territoire marocain, représentant un investissement total de 2 milliards d’euros et générant environ 20 000 emplois dans des secteurs stratégiques, cette collaboration s’ancre dans une dynamique de bénéfices mutuels. Parallèlement, des entreprises marocaines, comme l’OCP, renforcent leur présence en Espagne, illustrant une complémentarité économique croissante.

Sur le plan touristique, les chiffres confirment cette vitalité des échanges. En 2024, le Maroc a accueilli 3 millions de visiteurs espagnols, enregistrant une hausse de 16 % par rapport à 2023. Ce chiffre positionne l’Espagne comme le deuxième marché émetteur de touristes vers le royaume. Ces flux s’expliquent notamment par l’accroissement des liaisons aériennes et maritimes, facilitant ainsi les déplacements entre les deux pays.

La coopération entre le Maroc et l’Espagne ne se limite pas à l’économie. Le domaine universitaire joue également un rôle important dans ce rapprochement. Actuellement, près de 12 000 étudiants marocains poursuivent leurs études en Espagne, soit 10 % des étudiants étrangers dans le pays. Cette dynamique contribue à renforcer les liens humains et culturels, essentiels pour la stabilité et la prospérité régionales.

L’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal incarne également cette collaboration active et symbolique. Ce projet met en lumière l’ambition des deux pays de consolider leurs relations historiques tout en explorant de nouveaux domaines de coopération.

Les dirigeants des deux nations soulignent régulièrement l’importance de maintenir un dialogue permanent et respectueux, basé sur une feuille de route ambitieuse. Des personnalités comme Karima Benyaich, ambassadrice du Maroc en Espagne, ou encore Hassan Arabi, universitaire marocain, s’accordent à dire que la complémentarité et le respect mutuel sont les clés de ce partenariat stratégique.