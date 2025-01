Maghreb: flambée de cas de cette maladie très contagieuse

La rougeole, cette affection virale redoutée pour sa capacité de transmission foudroyante, frappe de nouveau le Maghreb avec une intensité particulière. Les chiffres officiels du ministère de la Santé révèlent l’ampleur de la crise sanitaire : plus de 19.500 personnes touchées et 107 décès. Cette maladie, loin d’être bénigne, peut entraîner des complications sévères allant des infections respiratoires aux troubles neurologiques, voire à la cécité. Un seul patient peut contaminer jusqu’à vingt personnes par simple contact, transformant rapidement des cas isolés en véritables foyers épidémiques.

Une propagation galopante à Tanger

La ville de Tanger émerge comme un point névralgique de cette nouvelle vague épidémique. Après avoir lutté contre une recrudescence de la tuberculose, la cité du Détroit affronte désormais la rougeole. Le CHU Mohammed VI enregistre un afflux massif de patients, tandis que la maladie, traditionnellement cantonnée aux enfants, touche maintenant aussi les adultes. Les premiers cas semblent provenir des provinces voisines de Tétouan et Chaouen, avant de se répandre dans les quartiers tangérois, poussant les autorités à imposer des mesures de confinement aux familles infectées.

Une réponse sanitaire sous tension

Face à cette situation critique, les établissements scolaires ont reçu des directives pour signaler tout cas suspect parmi leurs élèves. Cependant, les services de santé provinciaux maintiennent un silence préoccupant. La pénurie de vitamine A, traitement essentiel contre la rougeole, aggrave la situation dans les centres de santé. Le Dr Tayeb Hamdi, expert en politiques sanitaires, souligne l’urgence d’atteindre une couverture vaccinale de 95% pour établir une immunité collective efficace. Le schéma vaccinal recommandé prévoit deux doses : une première injection à neuf mois suivie d’un rappel.

Une mobilisation urgente nécessaire

La baisse de la vigilance des familles et la diminution de la couverture vaccinale constituent les principaux facteurs de cette résurgence. Au Parlement, les députés du PAM ont interpellé le ministre de la Santé sur la gravité de la situation, particulièrement dans la province de Chaouen. Les experts préconisent une action coordonnée entre autorités locales, professionnels de santé et citoyens, rappelant que seule une mobilisation générale permettra d’endiguer cette crise sanitaire. Des campagnes de sensibilisation ciblées, notamment dans les zones rurales, deviennent indispensables pour restaurer la confiance dans la vaccination et protéger les populations vulnérables.