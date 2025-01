Maghreb: la France évoque des doutes sur ses relations avec ce pays

L’histoire des relations franco-algériennes demeure profondément marquée par les séquelles de la colonisation et de la guerre d’indépendance (1954-1962). Malgré plusieurs tentatives de rapprochement depuis l’indépendance algérienne, les rapports entre les deux pays oscillent régulièrement entre périodes d’apaisement et tensions diplomatiques. Les questions mémorielles, les enjeux économiques et les positionnements géopolitiques constituent autant de points de friction qui ressurgissent périodiquement, témoignant de la complexité des liens unissant ces deux nations méditerranéennes.

Le cas Sansal, symbole d’une crise profonde

L’incarcération de l’écrivain Boualem Sansal cristallise les tensions actuelles entre Paris et Alger. Naturalisé français en 2024, l’auteur de « 2084 : la fin du monde » est détenu depuis mi-novembre pour atteinte présumée à la sûreté de l’État. Sa situation médicale préoccupe particulièrement les autorités françaises, l’écrivain de 75 ans ayant été transféré dans une unité de soins mi-décembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a durci le ton en qualifiant Sansal d’ »imposteur » envoyé par la France, une accusation qui illustre la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette situation révèle les divergences profondes sur la question des libertés fondamentales, Paris dénonçant une atteinte à la liberté d’expression tandis qu’Alger invoque sa sécurité nationale.

Publicité

Une feuille de route compromise

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé ses doutes quant à la volonté d’Alger de respecter les engagements bilatéraux établis en 2022. Cette méfiance trouve son origine dans plusieurs décisions algériennes, notamment le retrait de son ambassadeur à Paris en juillet dernier. Cette mesure diplomatique forte faisait suite au soutien d’Emmanuel Macron aux propositions marocaines sur le Sahara occidental, ravivant les tensions régionales. Les déclarations du ministre français soulignent l’impossibilité de maintenir une coopération efficace sans un engagement réciproque, mettant en lumière le déséquilibre actuel dans les relations bilatérales.

Des relations bilatérales à reconstruire

Les récentes postures adoptées par les autorités algériennes remettent en question la possibilité d’un dialogue constructif à court terme. Malgré le souhait de Paris d’entretenir des relations positives avec Alger, les divergences s’accumulent. L’article 87 bis du Code pénal algérien, utilisé contre Sansal, illustre les différences fondamentales d’approche entre les deux pays sur des questions essentielles comme la liberté d’expression. Cette situation met en évidence la difficulté persistante à établir un partenariat équilibré, au-delà des déclarations diplomatiques. Les tensions actuelles révèlent non seulement des désaccords politiques immédiats, mais aussi des visions divergentes sur les principes fondamentaux qui devraient régir les relations entre les deux nations.