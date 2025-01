Maghreb: l’Afrique du Sud veut investir dans deux secteurs stratégiques

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

La région du Maghreb continue d’attirer l’attention internationale, et plus particulièrement celle des investisseurs stratégiques. Dans ce contexte géopolitique dynamique, les relations entre l’Algérie et l’Afrique du Sud semblent prendre une dimension prometteuse, centrée sur des collaborations industrielles et technologiques porteuses d’avenir.

Lors d’une rencontre diplomatique entre Mohamed Arkab, Ministre d’État chargé de l’Énergie, et Ndumiso Ndema Ntshinga, Ambassadeur sud-africain, les perspectives de coopération ont été minutieusement explorées. Les discussions ont révélé un intérêt marqué pour deux secteurs stratégiques : les ressources minières et les énergies renouvelables.

Dans le domaine minier, l’Afrique du Sud a manifesté sa volonté de partager son expertise technique, notamment concernant l’exploration et la transformation des ressources minérales. L’accent a été particulièrement mis sur les minéraux rares et stratégiques, essentiels au développement des technologies énergétiques modernes.

Le secteur des énergies renouvelables a également occupé une place centrale dans les échanges. Les deux pays ont discuté de collaborations concrètes autour de projets solaires photovoltaïques, éoliens, ainsi que du développement de l’hydrogène vert. L’objectif est de favoriser un transfert de connaissances et de technologies permettant d’accélérer leurs transitions énergétiques respectives.

Au-delà des aspects techniques, cette rencontre illustre la dynamique de coopération sud-sud, où des pays africains cherchent à construire des partenariats mutuellement bénéfiques. L’industrie pétrolière et gazière n’a pas été en reste, avec des discussions sur les opportunités d’investissement et d’échanges d’expertise.