Maghreb: l’Espagne muscle la surveillance des frontières avec un pays

Des policiers espagnoles - Crédit : Belga

La migration irrégulière représente un défi majeur pour de nombreux États qui cherchent à y apporter des réponses efficaces. Face à cette problématique, certains pays optent pour des investissements significatifs et établissent des partenariats stratégiques avec les nations d’origine des migrants. C’est dans cette optique que Madrid renforce son soutien logistique au Royaume chérifien pour optimiser la surveillance de ses frontières.

Le cabinet espagnol vient d’approuver une aide substantielle de 2,5 millions d’euros pour moderniser les équipements des forces de l’ordre marocaines. Cette dotation prévoit l’acquisition d’une flotte de 183 motos, évaluée à 660 000 euros, spécialement conçue pour les interventions en zones peu accessibles. Le dispositif inclut également 33 véhicules tout-terrain de type buggy, représentant un investissement de 1,9 million d’euros, destinés à faciliter les déplacements dans les régions désertiques et accidentées.

Publicité

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large pilotée par la Fondation internationale et ibéroaméricaine pour l’administration et les politiques publiques (FIIAPP), sous la direction du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares. Le projet vise à améliorer la gestion intégrée des frontières marocaines tout en adoptant une approche respectueuse des droits humains, en cohérence avec la Stratégie nationale marocaine d’immigration et d’asile (SNIA).

Les nouveaux équipements, dont la livraison est programmée sous neuf mois au port de Tanger Med, seront accompagnés d’un programme de formation technique. Cette formation spécialisée garantira une maintenance appropriée et une utilisation optimale du matériel sur le long terme, assurant ainsi la pérennité de l’investissement.