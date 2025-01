Maghreb: mesures drastiques pour les piscines en pleine crise hydrique

Face à une sécheresse persistante qui touche l’ensemble du Maghreb, le Maroc prend des mesures drastiques pour préserver ses ressources hydriques. Le pays, confronté à la raréfaction des précipitations et à la diminution alarmante des réserves d’eau dans les barrages, déploie une stratégie gouvernementale rigoureuse, notamment à travers l’installation d’infrastructures de dessalement et la mise en place d’une réglementation stricte concernant l’usage des piscines.

Le ministre de l’Intérieur marocain, Abdelouafi Laftit, vient d’annoncer une série de mesures contraignantes visant à rationaliser l’utilisation de l’eau. Parmi les dispositions phares figure la limitation du remplissage des piscines à une seule fois par an, une règle qui s’applique aussi bien aux particuliers qu’aux établissements touristiques et sportifs. Ces derniers devront impérativement se doter de systèmes de recyclage et de filtration d’eau, sous peine de sanctions.

La surveillance de ces mesures est confiée aux Walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et provinces. Les autorités compétentes sont habilitées à dresser des procès-verbaux en cas d’infraction, conformément à l’article 89 de la loi n° 36.15 relative à l’eau. Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large de préservation des ressources hydriques, incluant également l’interdiction d’utiliser l’eau potable dans les stations de lavage automobiles et pour l’arrosage des espaces verts et des terrains de golf.

Le dispositif prévoit également un renforcement des contrôles pour lutter contre le forage illégal des puits et l’exploitation non autorisée des sources et cours d’eau. En parallèle, le gouvernement met l’accent sur la sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’eau potable et encourage l’installation d’équipements intelligents pour une meilleure gestion de la consommation. L’entretien régulier des réseaux publics figure aussi parmi les priorités de ce plan d’action, visant à optimiser la distribution et minimiser les pertes.