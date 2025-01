Maghreb: remous dans ce pays européen autour de ce pays

Rabat. Photo: DR

La France avait appuyé le Maroc en Europe en manifestant son soutien décisif au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, une initiative diplomatique majeure qui avait renforcé la position de Rabat. Paris considérait cette proposition comme une base sérieuse et crédible pour résoudre ce différend territorial. Cette position française, maintenue avec constance, avait contribué à consolider les liens entre le Maroc et plusieurs pays européens, notamment l’Espagne qui avait par la suite modifié sa position sur ce dossier.

Les enjeux stratégiques des postes frontaliers

La réactivation des échanges commerciaux entre le Maroc et les territoires de Melilla et Ceuta révèle une réalité économique complexe. Les autorités marocaines proposent désormais l’introduction de leurs productions nationales – granulats, produits agricoles et halieutiques – vers Melilla. Cette dynamique commerciale modifierait substantiellement les rapports économiques entre les deux pays. À Ceuta, l’absence historique d’une douane commerciale ajoute une dimension particulière aux discussions actuelles entre les deux royaumes.

Les fractures politiques internes espagnoles

Les mouvances conservatrices espagnoles alertent sur les implications territoriales des négociations douanières. À Melilla, le gouvernement local, dirigé par le Parti populaire, met en garde contre une potentielle fragilisation de la présence espagnole. Un autre parti adoptant une position radicale, préconise la suspension des échanges frontaliers jusqu’à l’obtention de garanties marocaines. Ces réactions traduisent une inquiétude profonde sur l’autonomie décisionnelle espagnole dans ces territoires.

L’évolution des relations maroco-espagnoles

Les ministères des Affaires étrangères des deux pays conduisent actuellement des négociations approfondies. Ces discussions découlent des engagements mutuels pris en avril 2022, visant à normaliser la circulation des personnes et des marchandises. Les autorités espagnoles à Melilla réfutent néanmoins les rumeurs sur d’éventuelles conditions imposées par Rabat. Cette situation illustre la transformation des relations bilatérales, marquées par une redéfinition progressive des équilibres territoriaux et commerciaux entre les deux nations.