Maghreb-UE : un projet d’interconnexion électrique en phase de construction

La zone du Maghreb regorge d’importantes potentialités énergétiques qui suscitent de l’intérêt. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, divers pays européens ont connu des bouleversements au niveau de l’approvisionnement en pétrole et en gaz. Ces deux ressources sont indispensables au fonctionnement des infrastructures qui poduisent de l’électricité sur le vieux continent.

Face à cette donne, l’Algérie a réussi à s’imposer comme une véritable alternative pour le vieux continent. Les pays européens se bousculent aux portes de l’Algérie pour signer d’importants contrats énergétiques. Des projets sont aussi lancés ça et là toute chose qui renforce l’influence du pays maghrébin.

Dans le cadre de la transition énergétique mondiale, l’Algérie et l’Italie renforcent leur partenariat stratégique en finalisant le projet Medlink, une interconnexion électrique sous-marine ambitieuse qui vise à acheminer de l’électricité verte algérienne vers l’Europe.

Ce corridor énergétique, en cours de développement, promet de jouer un rôle clé dans l’approvisionnement énergétique durable du continent européen tout en consolidant la position de l’Algérie comme un acteur central de la transition énergétique euro-méditerranéenne. Le projet Medlink repose sur deux câbles sous-marins à haute tension, capables de transporter jusqu’à 2 000 mégawatts d’électricité, soit un volume annuel estimé à 28 térawattheures (TWh). Pour l’Italie, cela représente environ 8 % de sa consommation énergétique annuelle.

Pour l’Algérie, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique et énergétique. Avec un potentiel immense en énergie solaire et éolienne, le pays vise à devenir un fournisseur de premier plan d’électricité propre en Méditerranée, au-delà de son rôle traditionnel d’exportateur d’hydrocarbures. La récente rencontre entre Mohamed Arkab, ministre algérien de l’Énergie, et le PDG de l’entreprise italienne partenaire du projet, a marqué une étape cruciale dans la concrétisation de Medlink. Avec ce projet, l’Algérie et l’Italie montrent la voie en démontrant que la coopération régionale est essentielle pour relever les défis climatiques mondiaux