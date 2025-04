Armement au Maghreb : un géant américain sonde un marché

Photo : REUTERS/Peter Nicholls

Le secteur de l’armement représente l’un des piliers stratégiques de nombreuses puissances industrielles et militaires à travers le monde. Il ne s’agit pas seulement de produire des équipements destinés à la défense nationale, mais aussi d’un moteur de développement technologique, de transfert de compétences et d’innovation. L’industrie de défense se caractérise par une forte intensité capitalistique, une exigence de qualité extrême et une intégration croissante dans des chaînes de valeur mondiales. Pour de nombreux pays émergents, renforcer leur autonomie dans ce secteur est devenu un objectif prioritaire, à la croisée des impératifs sécuritaires et des ambitions économiques.

Lockheed Martin, géant américain de la technologie de défense, renforce progressivement sa présence au Maroc avec un projet industriel d’envergure : la construction envisagée d’une unité de production dans le Royaume. L’annonce, bien que non officiellement confirmée comme une implantation immédiate, intervient dans un contexte de coopération bilatérale approfondie entre les deux parties. Récemment, une délégation de haut niveau de l’entreprise, conduite par le général de brigade à la retraite Joseph Rank, s’est rendue au Maroc. Cette visite stratégique visait à identifier les opportunités de partenariats industriels et à renforcer l’intégration des entreprises marocaines dans les chaînes d’approvisionnement internationales de Lockheed Martin.

Casablanca a constitué l’un des points d’intérêt majeurs de cette mission, avec des visites dans plusieurs sites industriels clés tels que TDM Maroc, Sabca Maroc, Exellia Maroc et Collins Aerospace RFM. L’objectif affiché est clair : accroître la participation des fournisseurs marocains dans les projets internationaux du groupe, tout en développant le contenu local et les capacités de production dans le domaine de la défense.

Au-delà des considérations industrielles, des échanges ont également eu lieu à Rabat entre la délégation américaine et des responsables civils et militaires marocains. Il y a été question, entre autres, du développement des compétences nationales, de l’alignement stratégique sur les priorités de défense du Maroc, et de l’exploration de nouveaux axes de coopération à long terme.

Le partenariat entre Lockheed Martin et le Maroc n’est pas nouveau. Il remonte à 1974, année de la livraison du premier avion C-130H aux Forces royales air. Depuis, les liens se sont densifiés, avec l’introduction des F-16 Fighting Falcon, des hélicoptères Sikorsky, et d’autres équipements de pointe portant la signature de l’entreprise américaine. Cet ancrage historique prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec la perspective d’un transfert de savoir-faire industriel au Maroc.

Le Royaume, de son côté, multiplie les efforts pour bâtir un écosystème de défense plus autonome, combinant objectifs de sécurité nationale et ambitions économiques. L’éventuelle implantation d’une usine Lockheed Martin s’inscrirait dans cette dynamique stratégique, en consolidant la place du pays dans l’industrie de défense régionale.