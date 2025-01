Armement au Maghreb: 6 navires de guerre chinois achetés par ce pays

La géopolitique mondiale traverse une période de tensions multiples, exacerbées par la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient. Cette situation pousse de nombreux pays à moderniser leurs équipements militaires, créant une véritable course aux armements. Les budgets de défense augmentent partout dans le monde tandis que les alliances traditionnelles se reconfigurent, poussant certains États à diversifier leurs sources d’approvisionnement en matériel militaire.

Une marine algérienne en pleine mutation

L’Algérie vient de conclure un accord majeur avec la Chine pour l’acquisition de six corvettes Type 056, également connues sous le nom de classe Jiangdao. Ces navires de guerre légers, mesurant 90 mètres de long pour un déplacement de 1500 tonnes, excellent dans les opérations côtières. Leur arsenal comprend des missiles antinavires C-802 d’une portée de 120 kilomètres, des systèmes de défense aérienne HQ-10 et des radars haute résolution Type 360. Cette technologie avancée permet une détection précise des menaces maritimes et aériennes, tandis que leurs capacités anti-sous-marines reposent sur des sonars et des systèmes de torpilles sophistiqués.

La Chine consolide sa présence stratégique

Cette décision marque un tournant stratégique pour l’Algérie, qui rompt avec sa dépendance historique aux équipements russes. Alors que la Russie fournit encore 85% du matériel militaire algérien, ce nouveau partenariat avec la Chine révèle une volonté d’équilibrer les sources d’approvisionnement. L’accord prévoit également un volet industriel crucial : la construction d’une corvette sur le sol algérien. Cette collaboration technologique permettra à l’industrie de défense algérienne d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer son autonomie. La Chine, de son côté, démontre sa capacité à proposer des équipements militaires performants et compétitifs, consolidant ainsi son influence sur le continent africain.

Le développement d’une industrie navale nationale

L’Algérie ne limite pas ses ambitions à l’achat de navires : le pays développe actuellement des installations de construction navale avec l’assistance technique italienne. Cette initiative permettra la production locale d’au moins une corvette Type 056, marquant une étape cruciale dans le développement industriel du pays. Le transfert de technologies associé à ce projet stimulera l’émergence d’une filière de défense algérienne capable de concevoir et produire des équipements modernes. Cette stratégie de développement industriel militaire répond à un double objectif : réduire la dépendance aux importations et créer un écosystème technologique national dynamique.