Maghreb: une compagnie aérienne étend son réseau en Amérique

Les ambitions internationales de Royal Air Maroc Cargo se concrétisent avec une expansion stratégique majeure de son réseau aérien vers les Amériques. La compagnie aérienne marocaine intensifie sa présence sur le continent américain en inaugurant de nouvelles liaisons directes qui connectent son hub de Casablanca à deux destinations clés : São Paulo au Brésil et Toronto au Canada.

L’ouverture de la ligne Casablanca-São Paulo marque une étape significative dans le renforcement des relations commerciales entre le Maroc et le Brésil. Opérée trois fois par semaine, cette nouvelle desserte s’inscrit dans une vision de développement des échanges bilatéraux. Les vols, programmés les lundis, jeudis et samedis, permettent une connexion optimale entre les deux pays, avec un départ de Casablanca à 16h40 pour une arrivée à São Paulo à 22h20 en heure locale.

Pour Yassine Berrada, vice-président Cargo de Royal Air Maroc, cette liaison représente plus qu’une simple extension de réseau. Elle symbolise l’approfondissement d’un partenariat historique entre les deux nations et positionne le Maroc comme une plateforme stratégique vers l’Afrique de l’Ouest, la Turquie et le Moyen-Orient.

Le développement du réseau cargo s’étend également vers le Canada avec l’établissement de la liaison Casablanca-Toronto. Cette nouvelle route aérienne, qui opère les mercredis, vendredis et dimanches, facilite les échanges commerciaux et renforce les liens avec la diaspora marocaine. Les horaires ont été soigneusement planifiés pour optimiser les flux logistiques, avec des départs de Casablanca à 16h45 et des retours depuis Toronto à 21h30.

Cette nouvelle desserte canadienne stimule les échanges de marchandises diverses, allant des produits agricoles marocains aux pièces détachées aéronautiques. Elle permet notamment l’exportation d’agrumes, de produits alimentaires transformés et d’artisanat traditionnel marocain, tout en facilitant l’importation de produits essentiels comme le blé.