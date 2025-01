Maghreb: une star américaine raconte un cauchemar

Brandi Glanville (Photo DR)

Le Maghreb, avec ses paysages spectaculaires et son riche patrimoine culturel, séduit depuis des décennies les équipes de production internationales. De Marrakech à Ouarzazate, en passant par les dunes sahariennes, la région accueille chaque année des dizaines de tournages, des blockbusters hollywoodiens aux émissions de téléréalité, attirant réalisateurs et stars du monde entier grâce à ses infrastructures modernes et ses décors naturels exceptionnels.

Un séjour qui vire au drame sanitaire

Pour Brandi Glanville, vedette de l’émission Real Housewives of Beverly Hills, le tournage au Maroc en 2023 a marqué le début d’une descente aux enfers. L’ancienne mannequin de 52 ans affirme qu’une infection parasitaire contractée lors de son séjour à Marrakech a bouleversé sa vie. Six mois après son retour, elle a commencé à observer des gonflements inexpliqués sur son visage, déclenchant une série d’hospitalisations et de consultations médicales qui se poursuivent encore aujourd’hui. La star pointe du doigt la consommation de fruits et de viande exposés longuement à l’air libre pendant le tournage.

Une bataille médicale coûteuse

Face à ces symptômes inquiétants, Brandi Glanville s’est lancée dans une quête effrénée de diagnostic, multipliant les rendez-vous avec des spécialistes tout au long de l’année 2024. Le coût de cette recherche médicale s’élève déjà à plus de 70 000 dollars, une somme considérable pour la star qui n’a pas pu exercer son métier depuis un an et demi. Les médecins restent divisés sur l’origine exacte de ses maux : certains évoquent un parasite mobile logé dans son visage, d’autres penchent pour un œdème lié au stress.

Des symptômes mystérieux et invalidants

Les manifestations de cette affection sont aussi spectaculaires qu’inquiétantes. La star décrit des sensations étranges, comme des déplacements du parasite présumé entre sa pommette gauche et le pli de sa joue. Elle rapporte entendre des « petites bulles » lorsqu’elle appuie sur certaines zones de son visage, notamment sa tempe. En décembre 2024, elle a partagé sur les réseaux sociaux des photos révélant l’ampleur des déformations subies, suscitant l’inquiétude de ses fans. Cette situation l’a contrainte à l’isolement social, l’empêchant de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles, transformant radicalement son quotidien jadis rythmé par les tournages et les apparitions publiques.