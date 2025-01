Maîtrise et appropriation des  instruments internationaux relatifs aux armes conventionnelles

Photo d'illustration

La rencontre de Cotonou assortie de feuille de route, a comblé les attentes de l’UNIDIR La maîtrise et l’appropriation des instruments internationaux relatifs aux armes conventionnelles ont été au cœur d’un atelier de formation organisé les 21 et 22 Janvier 2025 à l’hôtel ‘’La Casa Cielo’’ situé à Cotonou par l’Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR) en coopération avec l’Etat béninois à travers le ministère des affaires étrangères.

Cette rencontre de Cotonou concernant les instruments internationaux relatifs aux armes conventionnelles s’est tenue le mardi 21 et le mercredi 22 anvier 2025 au quartier Fidjrossè dans la VONS Gondouana derrière le site de l’aéroport international du Bénin plus précisément dans les locaux de l’hôtel ‘’La Casa Cielo’’. Une occasion pour les acteurs professionnels de la lutte contre la circulation incontrôlée des armes de partager les expériences par un exercice de confrontation des idées pour un bon diagnostic ayant permis aux participants de définir les priorités pour les enjeux futurs dans un contexte où le Bénin est confronté à la pire réalité de la poussée terroriste du fait de l’utilisation abusive des armes par les non professionnels à des fins inavouées. Elle a été marquée par la cérémonie d’ouverture officielle des travaux par le Secrétaire Général Adjoint du ministère des affaires étrangères au nom du ministre pour le compte du gouvernement et le directeur de l’UNIDIR, Dr Robin Geiss en sa qualité du premier responsable de l’organisation spécialisée des Nations-Unies, partenaire stratégique de la rencontre de Cotonou. Une occasion pour le représentant du ministre à l’ouverture, de saluer l’effectivité de la rencontre de Cotonou qui selon lui, constitue un espace d’échange et de partage d’expérience pour mieux avancer sur le chantier de la maitrise de la problématique de la circulation incontrôlée des armes. Il a rappelé les efforts faits au plan national dans ce sens, lesquels efforts sont sources d’expériences efficaces pour les autres qui viennent à l’école de nos approches stratégiques. Le directeur de l’UNIDIR souhaite que l’opportunité de Cotonou soit un rendez-vous du donner et du recevoir, un espace de partage pour mieux avancer sur les différents chantiers en faisant un point conséquent pour déboucher sur des actions futures bien pensées. Les deux personnalités ont souhaité plein succès aux travaux après la balise notée en ce qui concerne l’intervention introductive du modérateur Angelo DAN, ambassadeur auprès des organisations internationales et basé à Paris.

Le portrait des participants

La rencontre de Cotonou en lien aux instruments internationaux sur les armes conventionnelles et ceux relatifs à la législation nationale, a privilégié la participation des acteurs professionnels. Ceci pour rester coller à la dynamique ‘’Actions axées sur les résultats’’. D’où le choix porté sur le personnel qualifié des forces de défense et de sécurité, les agents compétents de l’Assemblée nationale, ceux du ministère des affaires étrangères et la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères (CNCPAL) sans ignorer la section béninoise du Réseau d’Action sur les Armes Légères en Afrique de l’Ouest (RASALAO-Bénin).

Le contenu des communications et les riches contributions

Elles s’étaient axées sur des présentations ayant rapport aux instruments relatifs aux armes conventionnelles de l’introduction à l’interdiction à certains types d’armes, la réglementation des armes et munitions tout au long de leur cycle de vie, l’examen du point de vue des défis et avancées par rapport à la mise en œuvre des instruments par le Bénin, les priorités relatives au renforcement du système de contrôle des armes et munitions en république du Bénin et les contributions potentielles du Bénin aux processus internationaux sans oublier la coopération internationale et les possibilités d’assistance voire la préparation d’une proposition d’assistance et de coopération internationale. Elles ont été assurées par les experts de l’UNIDIR et de la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères (CNCPAL) avec des notes de contribution sous le contrôle du modérateur en chef, Angelo DAN, diplomate en poste à Paris.

Toutes les présentations ont fait l’objet d’échange très riche dans une vision de débat interactif entre participants et experts formateur. Ils ont permis à l’issue de la riche contribution des participants du collège des modérateurs, d’apprécier les mesures efficaces, les bonnes pratiques et les défis concernant la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux armes conventionnelles sans perdre de vue leur adéquation en rapport à la législation nationale en la matière. Les progrès enregistrés par notre pays dans la mise en œuvre de ses instruments juridiques contraignants ont été évoqués en mettant en lumière les mesures efficaces à partager, les défis majeurs rencontrés et les dispositions relatives aux mesures spécifiques qui y sont contenues. La rubrique échange a été aussi d’un intérêt pour participants au terme de la présentation de la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, de mettre en lumière le suivi et la révision des résultats des évaluations entreprises par notre pays en matière de contrôle des armes, munitions et composantes sans ignorer la synthèse des rapports nationaux concernant la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux armes conventionnelles par le Bénin. Les exemples de réussite en matière d’engagement par rapport à la mise en œuvre des mécanismes de coopération et d’assistance ont été abondement abordés de même que les défis et difficultés rencontrées dans le sens des solutions efficaces pour les surmonter.

Les résultats obtenus et les perspectives

La rencontre de Cotonou a permis à chaque partie prenante de se rendre à l’évidence des enjeux et perspectives du fait de la bonne partition et du rôle à jouer pour une avancée remarquable s’agissant d’une législation au top niveau, de la réalisation des infrastructures adéquates, de l’amélioration du degré de prise de conscience des populations (Victimes ou manipulées à des fins terroristes) et d’une avancée remarquable dans les différents chantiers de traçage et de marquage des armes sans oublier la gestion durable et efficace des informations relatives aux fabricants locaux. Tout ceci dans un contexte où une attention particulière est accordée aux médias en ce qui concerne le style professionnel des informations à rendre disponible pour être en phase avec la mise en œuvre des stratégies visant l’atteinte des résultats.

Les deux personnalités qui ont ouvert les travaux de la rencontre de Cotonou, n’ont pas caché leurs sentiments de satisfaction lors de la cérémonie de clôture observée après remise de certificat de participations aux invités du grand rendez-vous de Cotonou, la vitrine du Bénin.