Mali, Burkina et Niger : une « force unifiée » de 5000 hommes annoncée par les autorités

Salifou Mody (Photo DR)

L’Alliance des États du Sahel (AES), créée en septembre 2023, résulte d’une convergence stratégique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette union militaire et politique découle directement des changements de régimes survenus dans ces pays, où les forces armées ont pris le pouvoir successivement : au Mali en 2020, au Burkina Faso en 2022, puis au Niger en 2023. Les nouvelles autorités, confrontées à des défis sécuritaires similaires et partageant une vision commune de leur souveraineté, ont rapidement établi des liens de coopération, notamment après leur rupture respective avec la France.

Une force commune pour faire face au terrorisme

Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody, a dévoilé mardi 21 janvier les contours d’une nouvelle force militaire conjointe. Cette armée unifiée, forte de 5000 hommes, disposera de moyens aériens, terrestres et de renseignement, ainsi que d’un système de coordination intégré. Le dispositif, qualifié de « pratiquement prêt » par le général Mody, devrait être opérationnel sous peu, marquant une étape majeure dans la coopération militaire entre les trois pays.

La mutualisation des forces contre la menace djihadiste

Les trois États de l’AES subissent depuis une décennie les assauts répétés des groupes terroristes. La nouvelle force unifiée vise à renforcer les opérations conjointes déjà menées par les armées des trois pays, particulièrement dans la zone des trois frontières, épicentre des attaques terroristes. Ce dispositif, selon le général Mody, apporte une réponse novatrice et rassurante pour les populations face aux défis sécuritaires communs aux trois nations.

Une autonomie stratégique affirmée

La création de cette force commune marque l’aboutissement d’une rupture progressive avec les partenaires traditionnels. Les trois États ont annoncé leur départ de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cedeao), effectif le 29 janvier. Cette décision traduit leur rejet d’une organisation qu’ils considèrent inefficace face aux enjeux sécuritaires et trop influencée par la France. Les pays de l’AES ont parallèlement développé de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie, illustrant leur volonté de diversifier leurs alliances militaires et diplomatiques.