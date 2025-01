Maghreb: la Russie cible ce pays pour ses exportations en Afrique

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

L’Algérie pourrait bientôt devenir un hub majeur pour les exportations russes vers l’Afrique, selon une déclaration du Centre russe des exportations (groupe VEB RF). Cette information a été communiquée par Ivan Nalitch, représentant commercial de la Russie en Algérie, lors d’une interview accordée à RIA Novosti le 16 janvier 2025. Il a notamment mis en avant la forte présence russe sur le marché algérien, avec notamment 30% des importations de blé du pays.

La position stratégique de l’Algérie représente un atout considérable pour ce projet d’expansion. Le Centre russe des exportations s’attache actuellement à optimiser le cadre juridique pour faciliter l’implantation des entreprises russes dans le pays et réduire les obstacles administratifs.

Une diversification des échanges commerciaux

Les secteurs de coopération entre la Russie et l’Algérie sont nombreux et porteurs d’avenir, incluant l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et les technologies de l’information. La représentation commerciale russe accompagne activement les entreprises dans leur développement sur le marché algérien, en les guidant notamment sur les processus de certification et les spécificités locales.

Pour renforcer ces liens commerciaux, le Centre russe des exportations (VEB) a déjà organisé en 2024 une mission axée sur la construction et les technologies de l’information. Une nouvelle mission multisectorielle est prévue pour novembre 2025, démontrant la volonté d’approfondir ces relations commerciales et surtout, le rôle émergent de l’Algérie, qui fait par ailleurs partie du groupement des BRICS (au même titre que la Russie).

Des perspectives de croissance à long terme

Artur Zavyalov, directeur du développement des infrastructures au Centre, souligne l’importance de comprendre les particularités du marché algérien pour établir des exportations mutuellement bénéfiques. Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des partenariats durables et à renforcer la présence russe en Afrique via l’Algérie.