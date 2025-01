Mali : un complexe multisports pour promouvoir le sport et l’unité

Le Mali inaugure une nouvelle ère pour son sport national. Le mercredi 15 janvier 2025, le président de la transition, Assimi Goïta, a posé la première pierre du futur complexe sportif Mali-Arena à Koulikoro. Cette infrastructure moderne, qui prend la forme d’une calebasse, symbole emblématique de la culture malienne, est bien plus qu’un simple stade. Avec ses dix entrées principales, son entrée VIP et sa capacité d’accueillir 10 000 spectateurs répartis sur deux étages, le Mali-Arena promet de devenir le cœur battant du sport malien.

Équipé de structures modernes telles que des salles VIP, des vestiaires, une salle de conférence et un restaurant, ce complexe sportif répond aux normes internationales les plus élevées. Le Mali-Arena n’est pas seulement un lieu de compétition, c’est aussi un espace dédié à la promotion de la santé, du bien-être et de l’unité nationale. Ce projet vise à mieux développer le pays. En faisant du sport un pilier stratégique, les autorités maliennes souhaitent offrir aux jeunes une alternative positive et encourager l’émergence de nouveaux talents. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, a souligné l’importance de ce projet pour la visibilité du Mali à l’international. « Ce complexe répond aux normes internationales et reflète la volonté du Président de la Transition de faire du sport un pilier stratégique pour l’épanouissement de notre jeunesse et le rayonnement de notre nation », a-t-il déclaré.

Publicité

Le Mali-Arena est une réponse aux attentes des jeunes générations qui aspirent à des infrastructures sportives de qualité. Ce complexe sportif devrait non seulement contribuer à l’essor du sport malien, mais aussi stimuler le développement économique local et renforcer le sentiment d’identité nationale. En choisissant une architecture inspirée de la culture malienne, les concepteurs du Mali-Arena ont souhaité créer un lieu emblématique qui reflète l’âme du pays. L’objectif est de positionner le Mali comme un acteur majeur du sport en Afrique tout en valorisant son identité culturelle. Ce projet est une preuve de l’engagement du gouvernement à promouvoir le patrimoine culturel malien tout en se tournant vers l’avenir. Avec Mali-ARENA, Koulikoro pourrait devenir un pôle sportif de référence, attirant des compétitions de haut niveau et renforçant la place du Mali sur la scène régionale et internationale.