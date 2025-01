Mali : un sportif tourne le dos à l’Équipe de France

Dans l’histoire du sport français, la tendance est plutôt inversée. De nombreux athlètes d’origine africaine choisissent régulièrement de porter le maillot tricolore plutôt que celui de leur pays d’origine. En rugby, des joueurs comme Serge Betsen (Cameroun), Fulgence Ouedraogo (Burkina Faso) ou plus récemment Cameron Woki (Congo) ont enrichi le XV de France de leur talent. Une tradition qui s’observe également dans d’autres sports, comme en football avec des stars telles que Zinédine Zidane (Algérie) ou N’Golo Kanté (Mali). C’est pourquoi la décision de Yacouba Camara fait figure d’exception dans le paysage sportif français.

Le choix de l’Afrique plutôt que les Bleus

À 30 ans, le joueur de Rugby de Montpellier vient de prendre une décision qui bouscule sa carrière internationale. Alors que ses performances en Top 14 lui ouvraient les portes d’un retour en équipe de France pour le prochain Tournoi des Six Nations, Yacouba Camara a décliné cette opportunité. Une décision communiquée directement à Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, deux jours avant l’annonce de la liste des 42 joueurs retenus. Le troisième ligne international (5 sélections) privilégie désormais le maillot du Mali, pays natal de ses parents. Ce choix est rendu possible par les règlements de World Rugby, qui autorisent un changement de nationalité sportive après trois ans sans sélection internationale. Camara, qui n’a plus joué avec les Bleus depuis la Coupe du monde 2019, remplit ces conditions.

Un engagement dépassant le cadre sportif

L’investissement de Yacouba Camara pour le Mali ne se limite pas au terrain. Fortement attaché à ses racines, il s’implique activement dans des projets humanitaires au Mali. Son engagement se concrétise notamment à travers sa collaboration avec l’association Lekoli, œuvrant pour la construction d’une école destinée aux enfants en situation de handicap à Bamako. Les bénéfices de cette initiative contribuent directement aux projets de l’association. Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas là. Le rugbyman nourrit également le projet de créer un orphelinat dans la capitale malienne après sa carrière sportive. Au-delà de ces actions sociales, Camara souhaite participer activement au développement du rugby africain, un sport encore émergent sur le continent. Une mission qui pourrait inspirer d’autres sportifs de haut niveau d’origine africaine à s’engager pour le développement du sport dans leurs pays d’origine.